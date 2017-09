“Xhamia të mos shihet si objekt i ndërtuar nga inati”

Për fjalosjet dhe inatet e krijuara nga ideja e ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë, sipas teologut Xhabir Hamiti kanë faj shumë palë dhe tejzgjatja e kësaj çështjeje.

“Nuk më pëlqen acarimi ose gjuha që po krijohet përmes rrjeteve sociale si për xhami ashtu edhe për kishë. Nuk duhet shikuar si objekte që ndërtohen për inati. Është si nevojë, dhe normalisht as kisha dhe as xhamia nuk do të ndërtohen aty ku nuk ka nevojë”.

“Por, nëse qytetarët, bashkësia, fshati, lagjja, e shohin që është e arsyeshme të ndërtohet xhamia ose kisha, kjo duhet të shikohet si kult fetar dhe jo si diçka që ndërtohet për inati”.

Hamiti në Info Magazine të Tv Klan Kosova po ashtu e potencoi edhe faktin që duhen ndjekur disa rregulla për ndërtimin e xhamisë në fjalë: “E di që duhet të ketë disa norma dhe rregulla për ndërtimin e një kulti fetar. Në Prishtinë është e nevojshme të jetë një qendër që i bashkon qytetarët dhe t’i lutemi Zotit në mënyrë të qetë”.