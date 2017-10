Wikiliks zbardhë bisedat e ish kryediplomatit serb Jeremiq për Kosovë

Kur të dielën më 22 tetor zyrtarisht u formua Partia Popullore, Serbia siç theksoi presidenti i saj i ardhshëm, Vuk Jeremiç, do të ketë një parti që “do të përpiqet të kapërcejë disa nga ndarjet në shoqërinë serbe, kryesisht ndarjet në qytetare dhe kombëtare”, raporton Kosova.info.

Si?

Kështu që nëse i besohet Jeremiçit se çfarë ka folur dhe punuar pas dyerve të mbyllura ai do ta çojë Serbinë në NATO dhe Kosovën në Kombet e Bashkuara. Kështu thonë mediat serbe duke iu referuar kabllogrameve pjesë të cilave janë publikuar nga Wikiliks.

Në këto kabllograme shihet se sjelljet e Jeremic janë ndryshe nga ajo çfarë ka folur për Kosovë. Kështu, mbeti e regjistruar në kabllogramin numër 07BELGRADE925 të 28 qershorit 2007 që (diplomatëve amerikanë) “Tadiç, Jeremiç dhe PD disa herë kanë përsëritur qartë se e ardhmja euroatlantike është prioriteti më i lartë i tyre”. Më konkretisht, Vuk Jeremiç në selinë e NATO-s më 5 shtator 2007 (07USNATO484): “Përfaqësuesi spanjoll pyeti se çfarë niveli të bashkëpunimit me NATO-në Serbia dëshiron të arrijë, ku Jeremiç u përgjigj, “anëtarësimi i plotë” duke përkujtuar këshillit veriatlantik që Presidenti Tadiç i tha Sekretarit të Përgjithshëm.

“Në lidhje me këtë, siç njoftoi, një nga nënkryetarët e Jeremiç do të jetë Zdravko Ponosh, ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë sonë, i cili ishte (dërgimi 06BELGRADE842) “në qendër të reformës së sistemit të mbrojtjes” reforma, që zbuluan diplomatët amerikanë, “siguron orientim ushtarak dhe qëndrim që do të jetë në interesin tonë (amerikan)”.

Dërgimi 06BELGRADE880, bërë në 2 qershor 2006, shpjegon në detaje qëndrimet e Ponoshit: “Gjeneral Ponoshi ishte i qartë në lidhje me orientimin strategjik të forcave të armatosura serbe për t’u bashkuar me Partneritetin për Paqe dhe anëtarësimin eventual në NATO … Më e rëndësishmja, Ponosh ka thënë se ndryshimi gjendjes së vetëdijes së forcave të armatosura, sidomos oficerëve, është sfida më e madhe.

“Dhe nuk është kurrfarë çudie, në bazë të dërgimit 06BELGRADE1381, asokohe ambasadori i SHBA Majkëll Polt loboi te kryeministri Vojisllav Koshtunica që Ponosh të bëhet Shef i Shtabit të Përgjithshëm, ndërsa Koshtunica iu përgjigj se ishte” e çuditshme që ShBA sikur dinin më shumë për Ponosh se ai vetë “… Jeremiç qysh në vitin 2006 (06USOSCE113) ishte i vetëdijshëm se “BE po vuan nga” lodhja e zgjerimit dhe nuk mund të na ofrojë asgjë “, dhe në vitin 2008, në vend të statusit neutral të UNMIK-ut, pranon EULEX një mision të bazuar në planin e Ahtisarit për të ndërtuar shtetin e pavarur të Kosovës, në mënyrë që “Serbia të përqendrohet në integrimin në BE” (08BELGRADE1290).

Pyetja e hapur që ia dërgoi Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës ka përfaqësuar për Jeremiqin (kabllogrami 10STATE9661) “vetëm një lëvizje diplomatike dhe politike e zgjuar që do t’i mundësonte qeverisë serbe të dalë nga problemi i Kosovës dhe të përqendrohet në reformat e brendshme dhe integrimin euroatlantik” përndryshe qeveria, anëtari i të cilës ishte Jeremiç, ishte “e paduruar që të dekosovizojë politikën serbe”.

Personalisht Jeremiqi për shkak të nevojës së fushatës parazgjedhore të Boris Tadiqit (Jeremiq po ashtu tha se Tadiqi më shumë dëshiron që takimi të jetë i hapur për medie për arsye politike vendore, sepse kjo do t’i ndihmonte kundër kandidatit të partisë radikale Nikoliq) që Thaçi të jetë në KS të OKB në vend të shefit të misionit të UNMIK (kabllogrami 08USUNNEWYORK12), ndërsa dërgesa 08BELGRADE218 zbardhë, sa për ilustrim fjalimin antiamerikan që e mbajti Jeremiq që më pas “reflektorëve, ai të kërkonte ndjesë për shkak të retorikës dhe ftohjes së raporteve…

Pas fjalimit, në pritjen e diplomatëve që ishin në publik, Jeremiq iu afrua zyrtares (së ambasadës amerikane) dhe i kërkoi ndjesë për shkak të vërejtjeve antiamerikane, port ha se ishte I detyruar të përdorë retorikë të tillë për shkak të fushatës zgjedhore.

Ai e ka lutur t’i përcjellë përshëndetje ambasadorit, duke shprehur keqardhje që nuk mund ta shohë…

Fjalimi i Jeremiq tregoi se Partia Demokratike përpiqet të mbajë votat e demokratëve ashtu që do të vjedhë platformën e Partisë Demokratike të Serbisë…

Në një emision Jeremiq ka paralajmëruar se Serbia vitin e ardhshëm do të përballet me “situatë të rëndë” në të cilën siç theksoi duhet të zgjedhin në mes pranimin në anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe përkeqësimit të raporteve me “faktorë kryesor ndërkombëtarë”, perëndimin pasi vetëm Perëndimi po e shtyn Kosovën në KB, dhe jo Rusia dhe Kina.

Gjykuar sipas kabllogramit 08BELGRADE1338 nga 29 dhjetori 2008, shënimet nga takimi me kongres menin Теd Poom, Jeremiq zgjedhjen e tij e ka bërë moti, dhe këtë në favor të anëtarësimit të Kosovës në OKB: “Jeremiq ka shprehur keqardhje që Serbia më 2007 nuk ka analizuar idenë kreative të Volfgang Ishingerit për modelin e Gjermanisë lindore dhe perëndimore (nga viti 1972, falë së cilës Gjermania lindore është bërë anëtare e KB), për Serbin dhe Kosovën, ku dy entitetet kanë mundur të koekzistojnë pa njohje reciproke.

Kongresmeni Poo ka pyetur Jeremiqin si i sheh marrëdhëniet për pesë vite, ku ky i fundit është përgjigjur se modeli gjerman është më i miri për të cilën Serbia duhet të shpresojë, nëse kanë fat… /KI/