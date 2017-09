Wikileaks publikon dosjet e spiunazhës ruse

Wikileaks ka zbuluar disa detaje se si Rusia spiunon qytetarët e saj në internet. 35 dokumente nën titullin “Spyware” i referohet një kompanie software që punon në projektet e mbikëqyrjes së shtetit.

Sipas Vikiliks, PETER-SERVICE, me seli në Shën Petersburg, bashkëpunon në një operacion dixhital të mbikëqyrjes ruse të njohur si Sistemi i Hetimit Operacional (SORM). Informacioni i publikuar sqaron se si kjo kompani teknologjike punon me agjencitë shtetërore në mbledhjen e të dhënave personale.

“Dosjet e spiunazhit” theksojnw se PETER-SERVIS, kompania që siguron softverin telekomunikariv, gjithashtu instalon pajisje që i lejojnë qeverisë ruse të spiunojë qytetarët dhe aktivitetet e tyre në internet.

“Kompanitë ruse të telekomunikacionit janë të obliguar me ligj që të instalojnë të ashtuquajturat” Komponentët e Monitorimit të SORM, të cilat financohen nga Shërbimi Federal i Sigurisë, “tha Wikileaks.” Infrastruktura SORM është zhvilluar dhe vendosur në Rusi me bashkëpunim të ngushtë midis FSB-së, Ministrisë së Brendshme të Rusisë dhe shërbimeve sekrete. ”

“Dosjet e spiunazhit” mbulojnë periudhën nga 2007 – qershor 2015 dhe flasin vetëm për “agjencitë shtetërore”.

Duhet të thuhet se përmbajtja e këtyre dosjeve nuk përfaqëson asnjë interes për ekspertët e sigurisë.

“Qëllimi i çdo shteti është të mbrojë qytetarët e tij nga terrorizmi dhe krimi,” tha Alexey Lukacki, një ekspert i sigurisë kibernetike. Ai pranoi se ky qëllim është arritur në mënyra të ndryshme, duke përfshirë monitorimin e komunikimeve për zbulimin e planeve ekstremiste nëpërmjet internetit dhe rrjeteve telefonike.

“Sistemet që kryejnë funksione të tilla ekzistojnë në shumë vende të botës dhe zbatimi i tyre rregullohet me ligje të përshtatshme”, tha Lukacki. “Në Rusi, ky është i ashtuquajturi Sistemi i Hetimeve Operacionale (SORM). Shtetet e Bashkuara kanë sistemin e vet, Mbretëria e Bashkuar tw vetwn, Kina tw vetwn. Është e qartë se nganjëherë këto sisteme mund të shkelin të drejtat kushtetuese të qytetarëve dhe parimet e sekretit të letrave dhe korrespondencës. “/KI/

