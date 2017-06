WikiLeaks: Plani sekret i CIA-s për rrjetet më të sigurta në botë

Publikimet më të fundit të WikiLeaks në serinë e quajtur “Vault7”, tregojnë se si programi i dyshuar i CIA-s, i quajtur “Kangur brutal” po përdoret për të depërtuar në rrjetet më të sigurta në botë.

“Kangur brutal”, një suitë e mjeteve për Microsoft Windows, synon rrjetet e mbyllura me ajër duke përdorur disqet e gishtit, sipas WikiLeaks.

Zhurma e ajrit është një masë e sigurisë e përdorur në një ose më shumë kompjuterë për të siguruar që një rrjet i sigurt kompjuteri është i izoluar fizikisht nga rrjetet e pasigurta.

Këto rrjete përdoren nga institucionet financiare, agjencitë ushtarake dhe të inteligjencës, industria e energjisë bërthamore, si dhe disa rrjete të avancuara të lajmeve për të mbrojtur burimet, sipas La Repubblica.

Këto dokumente të sapo lëshuara tregojnë se si rrjetet e mbyllura që nuk janë të lidhura me internetin mund të komprometohen nga ky malware. Sidoqoftë, vegla punon vetëm në makina me një sistem operativ Windows.

Së pari, një kompjuter i lidhur me internetin brenda organizatës së synuar është i infektuar me malware. Kur një përdorues fut një USB në këtë kompjuter, vetja e thumbit është e infektuar me një malware të veçantë.

Sapo kjo të futet në një kompjuter të vetëm në rrjetin e ajrosur, infeksioni “kërcen si një kangur” – në të gjithë sistemin, duke bërë të mundur sabotimin dhe vjedhjen e të dhënave.

Nëse kompjuterët e shumtë në rrjetin e mbyllur janë nën kontrollin e CIA-s, ata “formojnë një rrjet të fshehtë për të koordinuar detyrat dhe shkëmbimin e të dhënave”, sipas Wikileaks.

Të dhënat mund t’i kthehen CIA-s edhe një herë, edhe pse kjo varet nga dikush që lidh USB-në e përdorur në kompjuterin e rrjetit të mbyllur në një pajisje në internet.

Ndërsa mund të mos duket të jetë projekti më efikas i CIA-s, ajo lejon agjencinë e inteligjencës të depërtojë në rrjete të tjera të paarritshme.

Kjo metodë është e krahasueshme me virusin Stuxnet, një betejë kibernetike e ndërtuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Stuxnet mendohet të ketë shkaktuar dëme të konsiderueshme në programin bërthamor të Iranit në vitin 2010.

CIA dyshohet se filloi zhvillimin e programit “Kangur brutal” në 2012 – dy vjet pas incidentit Stuxnet në Iran.

Të fundit nga këto dosje do të kishin për qëllim të mbeteshin sekrete deri në vitin 2035. Dokumentet e lëshuara nga WikiLeaks janë të shkurt 2016, duke treguar se skema ka gjasa të përdoret deri në atë pikë.