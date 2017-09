VV: Qeveria me prioritete të caktuara nga Serbia

Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE!-s, z. Visar Ymeri, Nënkryetarja e Kuvendit, znj. Aida Dërguti, dhe Shefi i Grupit Parlamentar, z. Glauk Konjufca, takuan sot në zyrat e BE-së në Kosovë, Drejtoreshën per Ballkanin Perendimor ne EEAS , znj. Angelina Eicchorst.

Në takim u diskutua situata politike në vend, puna e mëtutjeshme e Parlamentit të Kosovës dhe mbi hapat e Kosovë në lidhje me agjendën evropiane. Si dhe, për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor.

Me theks të veçantë u diskutua mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit dhe zbatimin e saj. Nga znj. Eicchorst u theksua nevoja e Kosovës për avancim më të shpejtë në proceset evropiane. Kurse, përfaqësuesit e Lëvizjes VETËVENDOSJE! ngritën shqetësimet e tyre për logjikën qeverisëse të kësaj qeverie e cila po vazhdon hapave të njëjtë me ato të mëparshmet: qeverisje pa program zhvillimor e pa strategji shtetndërtuese, duke vazhduar avazin e vjetër të prioriteteve të caktuara nga agjenda e Serbisë. Po ashtu kundërshtuan rritjen e ndikimit politik të Serbisë përmes Listës Serbe, dhe tash thellimin e bashkëpunimit të kësaj Liste me partinë e Putinit. Nga të dyja palët u konstatua nevoja për takime të tjera dhe komunikim të vazhdueshëm. /KI/