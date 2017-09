VV nuk i kërkon falje Zekës, kërkon maturi e “mendje të kthjelltë”

Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar pas rrahjes ndërmjet deputetit të Nismës, Milaim Zeka dhe Frashër Krasniqi të Lëvizjes Vetëvendosje, duke shprehur keqardhje për incidentit në studio, por duke i dhënë mbështetje Krasniqit në këtë rast. Vetëvendosje në reagimin e tyre nuk i kërkon falje Zekës, por e konsideron si njeri provokativ, derisa kërkon qetësi dhe maturi.

“Është tepër e vështirë edhe të fillosh të debatosh me Milaim Zekën, pasi ai nuk flet me gjuhën e argumenteve, por me fyerjen dhe shpifjen e gjuhës së dhunës së pushtetit. Sot, Frashër Krasniqit iu bë e pamundur të diskutojë me Milaim Zekën në Klan Kosova për shkak të akuzave të rënda e shpifjeve nga më të ulëtat. Frashër Krasniqi dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk kanë qenë të njoftuara me kohë se kush do të ishte bashkëbiseduesi, sipas standardeve profesionale të cilat praktikohen gjatë organizimit të emisioneve të tilla të debateve TV. Prandaj është krejtësisht manipulative shpifja e fundit e Milaim Zekës, se Frashër Krasniqi ka vajtur në emision për t’u përleshur me të”, thuhet në reagim.

Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje, siç thuhet më tej, shpreh keqardhjen për atë që ka ndodhur në emision dhe i bënë thirrje të gjithëve për qetësi e mendje të kthjellët.

“Nga ana tjetër, me të njëjtën gjuhë represive ka folur së fundmi për këtë ngjarje edhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Dhuna verbale e pushtetit në Kosovë ndaj aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje ka qenë përherë pararendëse e dhunës përmes represionit policor. Ky lloj represioni është në frymën e çdo regjimi autoritar të cilit i janë lëkundur themelet njëherë e mirë”, thotë Vetëvendosje në reagimin e saj.