VV kërkon prishjen e koalicionit me AKR-në në Mitrovicë

Ka qenë asamblisti i Vetëvendosjes në Komunën e Vushtrrisë, Mehmet Selaci i cili ka thënë se urgjentisht duhet prishur koalicioni me AKR-në.

“Urgjentisht duhet me prishe koalicionin AKR-VV në Mitrovicë!”, ka shkruar Selaci në Facebook.

Ndryshe, AKR nënshkroi sot marrëveshjen për koalicion parazgjedhor me LDK’në në vilën e Behgjet Pacollit në Hajavali. Marrëveshja erdhi pak orë para se të Komisioni Qendror Zgjedhor të përmbyllte afatin për koalicione para zgjedhjeve, të cilat mbahen më 11 qershor.

Pjesë e koalicionit me LDK’në është edhe Alternativa e Mimoza Kusarit, e cili pati raporte të acaruara me Pacollin, pas Kusari la AKR’në. Të dy bashkuan rrugët politike sërish në koalicionin parazgjedhor me LDK’në.