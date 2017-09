VV dhe LDK konfirmojnë votën kundër Qeverisë Haradinaj

Mandatari për formimin e Qeverisë së re të Kosovës, Ramush Haradinaj, nesër do të kërkojë votën e deputetëve për zgjedhjen e tij kryeministër i Kosovës, për katër vitet e ardhshme.

Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbajtur sot, vendosi që seanca për votimin e Ramush Haradinajt për kryeministër, të mbahet nesër nga ora 16:00.

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli deklaroi sot se nuk do të jetë kryetar i Kuvendit nëse Ramush Haradinaj nuk do të zgjidhet për kryeministër të vendit.

E dy partitë opozitare Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, tashmë kanë bërë të ditur se do të votojnë kundër zgjedhjes së Haradinajt.

Një gjë të tillë e ka konfirmuar për Telegrafin, Shkodran Hoti nga zyra për media e VV-së.

“Ne do të marrim pjesë në seancë dhe normalisht që do të votojmë kundër. Kjo s’do duhej të diskutohej nga askush”, ka thënë Hoti.

Të njëjtën gjë do ta bëjnë edhe deputetët e LDK-së. Të paktën kështu ka thënë për Telegrafin, shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti.

“Po do të marrim pjesë në seancë. Ne tani jemi në opozitë dhe sigurisht që nuk do ta votojmë qeverinë, sigurisht që vota do të jetë kundër”, ka thënë Hoti.

Në Qeverinë e re, pritet që dikasteret të drejtohen nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe komunitetet e tjera pakicë.

Kujtojmë se Lista Serbe, ditë më parë ka theksuar se lidhur me pjesëmarrjen në Qeverinë e Kosovës do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vuçiq, si dhe me shefin e zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq.