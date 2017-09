VV: 120 anëtarë të rinj u bashkuan sot në Kastriot, ndryshimi është afër

Rritja e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në zgjedhjet e 11 Qershorit, po vazhdon ditë për ditë, në gjithë Kosovën. Edhe në komunën e Kastriotit, përveç rritjes së madhe në zgjedhjet e fundit, vazhdojnë anëtarësimet e reja dhe zgjerimi ynë në gjitha lagjet dhe fshatrat e komunës sonë.

Sot, në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, në Kastriot, u bashkuan edhe 120 anëtarë të rinj, për të konfirmuar edhe një herë fuqizimin tonë të përditshëm.

Në takim me këta anëtarë të rinj, mori pjesë edhe deputetja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, e cila uroi mirëseardhje për ta dhe deklaroi se këto anëtarësime janë edhe një dëshmi se Lëvizja VETËVENDOSJE! e ka të sigurt fitoren.

Anëtarëve të rinj iu dëshiroi mirëseardhje edhe kandidati për kryetar nga radhët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Kastriot, Aziz Bici, i cili u zotua para tyre se do të punojë për Kastriotin dhe për të mirën e qytetarëve të saj. Ai i ftoi ata në angazhim dhe mobilizim, duke e cilësuar këtë si të vetmen mënyrë për të arritur ndryshimin e madh.

Lëvizja VETËVENDOSJE! në Kastriot, në zgjedhjet e fundit parlamentare doli si subjekt i vetëm më i fuqishmi, me rreth 3000 vota. Me punën e vazhdueshme, me 22 Tetor së bashku do ta sjellim ndryshimin e madh për komunën tonë. /KI

