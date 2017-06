Listat e fundit me kandidatë na bëjnë me dije se Komuna e Vushtrrisë në legjislaturën e ardhshme do të ketë dy deputete në legjislaturën e ardhshme, të cilat janë Aida Dërguti dhe Xhevahire Izmaku.

Së paku deri më tani, Vushtrria duket se do të përfaqsohet nga dy gra, në kohën kur në shumë mediume qarkullojnë emrat e këtyre dy deputeteve.