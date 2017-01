Vulin: Prishtina nuk e kupton drejtësinë

“Prishtina nuk mund të kuptojë se ligji dhe drejtësia nuk kanë të bëjnë me politikën apo me negociatat e as me bisedimet. Serbia gjithmonë do të luftojë për drejtësi, për të vërtetën në lidhje me viktimat ku të gjithë kriminelët duhet të dënohen, pa marrë parasysh kush janë ata ose ku ndodhen”.

Kështu ka deklaruar ministri i Mirëqenies Sociale në Serbi, Aleksandar Vulin, pas deklaratave të kosovarëve në lidhje me arrestimin e ish-kryeministrit të Kosovës, njëherit lider i AAK-së, Ramush Haradinajt. /lajmi.net/