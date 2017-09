Vuçiq: Trump ka pranuar të vijë në Serbi

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka dhënë detaje të takimit me Presidentin e ShBA’ve Donald Trump dhe gruan e tij, Melania gjatë pritjes në New York. Vuçiq ka thënë se ai ka folur më gjatë se liderët tjerë me shefin e Shtëpisë së Bardhë. Po ashtu ka bërë të ditur se e ka ftuar atë që të shkojë në Serbi, duke theksuar se Trump i ka thënë ‘Po’.

Kreu i shtetit serb ka thënë se ka biseduar edhe me gruan e Trump, pak në serbisht, pak në sllovenisht.

” Kur ia bëra ftesë, detajisht ia arsyetova se pse mendoj se është e rëndësishme të vijë në Serbi. Fola rreth raportit të gjithë qytetarëve serbë ndaj tij dhe politikës amerikane, se si do ta presin njerëzit në Serbi dhe për atë se ardhja e tij do të tregonte se sa e duan serbët këtë miqësi” ka thënë Vuçiq.