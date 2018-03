Vuçiq: ShBA-të janë sponsorë të shtetit të Kosovës

ShBA-të janë sponsorë të pavarësisë së Kosovës dhe, për këtë, ata u janë mirënjohës.

Ata thonë që Kosova është e pavarur dhe ky është një realitet që duhet pranuar.

Ndërkaq lidhur me bisedën telefonike me Putinin, ai theksoi se “nuk ka udhëheqës në Evropë që nuk ka biseduar me Putinin. Unë bisedoj me të gjithë. Kontaktoj edhe me zonjën Mogherini, kur kishim arrestimin e Gjuriqit”, njoftojnë mediat serbe.

Vuçiq, duke vëzhguar ushtrimet ushtarake serbe, nga mediat u pyet lidhur me fluturimin e dy aeroplanëve ushtarakë në territorin e Luginës së Preshevës.

Ai u përgjigj se “çfarë kishte aty kontradiktore? Aeroplanët tanë ishin në territorin tonë”.