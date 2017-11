Vuçiq serbëve: Për 70 vjet, shqiptarët do të jenë kombi më i madh

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, ka bërë një pohim kurajoz, por që ka përcjellë dhe pezmin e tij në raport mes asaj çka ndodh me shqiptarët e kombin e tij, në lidhje me treguesit e natalitetit.

“Në 70 vjet, shqiptarët do të jenë kombi më i madh në rajon, sepse ata po rriten dhe nuk kanë probleme me politikanët e tyre, të cilët do të thonë ‘mos lindni fëmijë, mos mendoni për të ardhmen, por vetëm për rehati’”, ka thënë në një intervistë për Tv Pink.

Ka qenë kjo deklarata e pazakontë e Vuçiçit, që në fakt, ka tentuar të godasë tek ajo elitë politikanësh serbë që nuk inkurajojnë lindshmërinë; pasi sa i përket “problemeve që kanë shqiptarët me politikanët e tyre”, ato janë po aq të mëdha sa në shumë vende të Ballkanit.

Deri më tani, ndër të vetmit që ka promovuar zbatimin e politikave në funksion të rritjes së lindshmërisë, është Edi Rama; por tek ky i fundit kanë munguar thirrjet e drejtpërdrejta alla Erdogan drejtuar çifteve për t’u shtuar minimalisht deri në 3 fëmijë, ndërkohë që stili qeverisës po i kushton shtimin e psikozës së “ikjes” nga Shqipëria. /express/