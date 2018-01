Vuçiq: Serbët duhet të qëndrojnë në Kosovë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, mbërriti sot në mëngjes në manastirin e Banjskës.

Ai tha se serbët duhet të qëndrojnë për të mbijetuar në shtëpitë e tyre, me ndihmë të mëtejshme nga shteti dhe se Serbia dëshiron dhe do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet.

“Shteti i Serbisë do të vazhdojë të ndihmojë serbët në Kosovë për të siguruar zhvillimin e tyre ekonomik, dhe do të gjejë mekanizmat e ri për të siguruar sigurinë e tyre dhe për t’u marrë me krimin dhe korrupsionin”, tha ai.

“Serbët duhet të qëndrojnë dhe mbijetojnë në shtëpitë e tyre në Kosovë. Kjo nuk duhet të na bëjë të jetë më pak në vendin ku kemi jetuar gjithmonë. Kjo është arsyeja pse ne si shtet do të luftojmë me të gjitha mënyrat”, tha Vuçiq. /rtk/