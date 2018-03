Vuçiq pas takimit në Bruksel: Nuk u përmend formimi i AKS-së

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka thënë në Bruksel se gjatë bisedimeve me shefen e Diplomacisë së BE-së, Federica Mogerina dhe presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, Asociacioni nuk është përmendur.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka thënë në Bruksel, pas takimit, se gjatë bisedimeve me shefen e Diplomacisë së BE-së, Federica Mogerina dhe presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, Asociacioni nuk është përmendur.

Ai thotë, “kanë kaluar 1.799 ditë që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Brukselit dhe përmbajtja e saj nuk është zbatuar”.

“Ne kemi analizuar çdo gjë tjetër, gjashtë pikat e para nuk janë prekur dhe ky nuk mund të jetë vetëm faji i shqiptarëve”, tha Vuçiq.

Siç tha ai, shqiptarët ndoshta do të thonë përsëri “ne do ta bëjmë atë javën e ardhshme”.

“Njerëzit duhet të dinë se nuk shkon në këtë mënyrë. Kemi gjithsej 23 parime, Gjykata Kushtetuese e Kosovës për 22 parime thotë të kundërtën e Kushtetutës së Kosovës”, tha Vuçiq.

Presidenti serb shton se fyerja për të gjithë serbët dhe Serbinë është se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se nuk kishte kohë për të studiuar marrëveshjen e AKS-së .

“Faqja dhe teksti, është më pak se një faqe e gjysmë, për pesë vjet nuk mund të lexonin. Është një fyerje për sensin e përbashkët, për serbët, për Serbinë. Kadri Veseli flet për Preshevën, Medvegjën dhe askush nuk përmend se ai tha se do të bashkohej me Shqipërinë për 20 vjet duke kërcënuar me luftën …”, shtoi ai, transmeton lajmi.net

Takimi mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë, Aleksandar Vuçiq me ndërmjetësimin e shefes së Diplomacisë së BE-së, Feferica Mogherinit u zhvillua në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.