Vuçiq: Pa marrëveshje nuk ka anëtarësim të Kosovës në OKB

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se ende “nuk do të vë bast” nëse Kosova do të bëhet anëtare në Kombet e Bashkuara.

“Pothuajse jam i sigurtë se Kosova nuk do të mund të anëtarësohet në OKB”, deklaroi Vuçiq.

Në pyetjen se si kometnon lobimin e shqiptarëve, përfaqësuesve të Prishtinës zyrtare që Kosova të bëhet anëtare në OKB, Vuçiq theksoi se për ne kjo nuk është ndonjë risi, duke shtuar se në SHBA ka biseduar edhe për rastin e vllezërve Bytyqi dhe kalljen e ambasadës amerikane në Beograd, njofotjnë mediat serbe.

“Dua që njerëzit të dinë se atje nuk kam shkuar në piknik, se cila nga lokalet është e bukur. Nuk ka gjë të bukur, ka gjëra të rnëdha dhe njerëzit duhet ta dinë”, deklaroi Vuçiq, transmeton RTK.

Tutje ai theksoi se përfaqësuesit e Prishtinës zyrtare kanë pregatitur lejen e përkohëshmne hyrëse përmes miqve të tyre për të hyrë në ndërtesën e OKB-së, përndryshe, ata nuk janë anëtarë të OKB-së.

Veç tjerash, Vuçiq, theksoi se “kjo është një luftë e pandërprerë, s’ka këtu filozofi….Nuk nënçmoj asnjëherë kundërshtarët, më mirë t’i vlerësojmë, por kurrë nuk deklarohem se do t’i mundim lehtë, sikurse që bëjnë kundërshtarët e mi politikë, të cilët deri më tani gjithnjë më kanë mundur, por jo në jetën reale.”

Vuçiq, ndër të tjera shtoi se “më tutje nuk do të vë bast se Kosova do të mund të anëtarësohej në OKB, pothuajse jam i sigurtë për këtë, përveç nëse nuk arrijmë marrrëveshje dhe kjo nuk mund të arrihet, derisa mendohet që Kosova të marrë çdo gjë e Serbia të humbasë çdo gjë.”

Tutje Vuçiq theksoi se Serbia nuk është aq e fortë sa të bëjë luftë me të tjerët, por që përkushtohet në rrugën e paqes e stabilitetit në rajon me çdo kusht e me çdo çmim.