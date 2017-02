Vuçiq: Nuk pranojmë që të jemi fajtorë për gjithçka

Gjatë takimit që është duke zhvilluar me serbët e Kosovës, kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiq u ka kërkuar atyre që të qëndrojnë të qetë, pasi siç ka thënë ai, “ne do të luftojnë për të vërtetën”.

Gjatë pauzës në takimin që po mbahet në Rashkë, Vuçiq ka thënë për mediat serbe “ne kemi pranuar gjithçka që ata kanë propozuar, por jemi aty ku diçka nuk pranojmë, që të jemi fajtorë për gjithçka, e në një gjë të themi jo, e që të jemi përgjegjës për krejt.

“Prishtina po merret me propagandë të ndytë. Mesazhi im për serbët është, të mos bien pre e provokimeve, paqja është në interesin tonë. Serbët të jenë të qetë, se ne do të luftojmë me të vërtetën”, ka thënë Vuçiq, raporton Tanjug.