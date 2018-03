Vuçiq nga Putin kërkon këshilla për Kosovën, thotë se Serbia nuk ndërmerr asnjë masë kundër Rusisë

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka biseduar sot përmes telefonit me kryetarin e Rusisë Vladimir, është kumtuar nga kabineti i tij.

Vuçiq, siç njofton “danas”, ka kërkuar mendimin dhe këshillën e kryetarit të Rusisë si t’i kundërvihet, siç ka thënë ai, dhunës dhe agresionit të Prishtinës pasi që është krejtësisht e qartë se shqiptarët për pavarësinë e vet shpallur njëanshëm dhe nga veprimet që dalin nga ajo, kanë përkrahje të gjerë të shumë vendeve perëndimore, transmeton Koha.net.

“Është e palejueshme dhe për çdo dënim sjellja e dhunshme kundër zyrtarëve të lartë serbë”, citohet të ketë thënë Putin.

Putin ka përsëritur se Rusia pranon vetëm zbatimin e Rezolutës 1244 të KS të KB-së dhe vetëm ajo që bëhet në suaza të Rezolutës 1244 mund të ketë zbatim dhe efekt juridik ndërkombëtar.

Kryetar i rus ka përsëritur se Serbia është partneri kryesor i Rusisë në Ballkan, por edhe në Europë dhe se e Rusia do të përkrahë luftën e saj për ruajtjen e pavarësisë dhe të integritetit territorial.

Siç shtohet në kumtesë, “Putin ka theksuar se është i vetëdijshëm për presionet me të cilat përballet Vuçiq dhe Serbia dhe se në përputhje me këtë, do të ndërmarrë masa të tjera dhe do të reagojë me kohë dhe se dy kryetarët do të mbeten në kontakt”.

Në fund të bisedës Vuçiq i ka thënë Putinit se Serbia nuk do të marrë pjesë në zbatimin e asnjë mase kundër Federatës së Rusisë dhe nuk do t‘i dëbojë diplomatët rusë nga vendi i tij përkundër asaj se pothuaj të gjitha vendet e rajonit ku gjendet Serbia tashmë e kanë bërë këtë”.