Vuçiq mbështet Arifin, aprovoi popullimin e Preshevës me serbë

Ish-kryetarja e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, e cila njëherësh është kryetare e Partisë për Veprim Demokratik në Preshevë, i është përgjigjur akuzave të Shqipërim Arifit, i cili është komanduar në pozitën e kryetarit të Preshevës nga presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, pasi më parë e shkarkoi Sinanin nga kjo pozitë duke vendosur masat e dhunshme në këtë komunë.

Kjo mbështetje e Shqipërim Arifit nga ana e presidentit serb, Aleksander Vuçiq, vjen pasi Arifi nga pozita e kryetarit miratoi Planin Aksional, që parasheh ndërtimin e banesave dhe shtëpive për refugjatët serb nga Kroacia, Bosnja dhe Kosova.

Ish-kryetarja e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani e cila u shkarkua nga kjo pozitë nga presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili e komandoi në këtë pozitë Shqipërim Arifin, i është përgjigjur atij ndaj akuzave që i bëri në konferencën për media, duke ia numëruar të gjitha gabimet një për një.

Ajo tha se ndien përgjegjësi që t’i përgjigjet popullit të Preshevës dhe jo atij, të cilin e emëroi në pozitën e kryetari të Preshevës, presidenti serb Aleksandër Vuçiç, duke e quajtur kryetarë të zarfit dhe që nuk di gjë tjetër, pos të ndotë ambientin politikë me shpifje dhe gënjeshtra të paqena.

Ish kryetarja Ardita Sinani, i ka potencuar, kryetarit të emëruar nga Vuçiq, Shqipërim Arifit, faktin se ka nënshkruar dokumentin e qeverisë serbe të quajtur Plani Aksional, plan i cili parasheh ndërtimin e banesave dhe shtëpive për refugjatët e Kroacisë, Bosnjës, Kosovës, të cilët janë shpërngulur në Serbi si rrjedhojë e luftërave në Ish-Jugosllavi. ‘Plani aksional’ ka për qëllim politik ndryshimin demografik të banorëve të Preshevës, e cila është gati 100 përqind e banuar nga shqiptarët.

Sinani gjithashtu, i ka theksuar edhe skandalet financiare dhe ekonomike që ka bërë Shqipërim Arifi si dyfishimi i vlerës për shtrimin e rrugës së Karposhit nga 300 mijë në mbi 700 mijë euro për më pak se 1 kilometër rrugë, harxhimin e mijëra eurove gjatë vizitave jashtë, skandalin me ndërtimin e kulmit të komunës, të cilin Arifi në publik e ka propaganduar se ka kushtuar 500 mijë dinarë ndërsa në realitet kulmi i ri kushtoi mbi 4 milionë dinarë.

Kryetarin e emëruar nga Vuçiç gjithashtu e ndjekin edhe akuzat për punësimin e militantëve partiakë nëpër komuna dhe institucione tjera publike, ndërsa skandali më i rëndë i tij është emërimi i siç thotë drejtorit të Shtëpisë së Shëndetit. Ajo ia ka kujtuar atij se ky mjek, është shpërblyer për shkak se ka udhëhequr propagandë përmes një portali që ka nën pronësi sepse profesionalisht qëndron shumë dobët dhe nuk e meriton këtë pozitë. Ai nga kolegët është notuar si mjeku me i dobët.

Lexojeni të plotë postimin e kryetares së shkarkuar nga Aleksandër Vuçiç:

Të dashur qytetarë të komunës së Preshevës, Pas një periudhe gati dy mujore që nga marrja e postit nga zarfi i Qeverisë serbe, Shqiprim Arifi – kryetari i organit të dhunshëm, dje doli në konferencë për media. Sikur edhe në shumë raste tjera të paraqitjeve të tij publike, ai nuk tha gjë, pos që ndoti ambientin politik me shpifje dhe akuza të pabaza për kinse keqpërdorime, punësime partiake, manipulime e çka jo tjetër.

Unë fillimisht ndjej obligim moral, jo ndaj një personi që e gëzon karrigen e të parit të komunës jo si rezultat i vullnetit të popullit por si rezultat i lidhjeve në formë kontrabande me Qeverinë serbe, por këtë obligim e ndjej ndaj Juve që për një periudhë 6 mujore isha në krye të Komunës së Preshevës, që në pika të shkurta të sqarohem ndaj akuzave të Shqiprim Arifit, që gjithçka mund të kenë brenda, vetëm bazë jo. Prandaj sot jam krenare që në opinionin e qytetarëve të komunës së Preshevës, në periudhën 6 mujore si kryetare e Komunës në asnjë rast dhe në asnjë moment nuk e kam keqpërdorur paranë publike.

Për këtë, Shqiprim Arifi mund të interesohet në administratën komunale, gjegjësisht tek arkatari dhe të shoh sa udhëtime zyrtare kam pasur në mandatin tim dhe sa është ngarkuar buxheti i Komunës me ato udhëtime zyrtare. Për herë të parë po e bëj publik një fakt, të cilin asnjëherë nuk e kam shfrytëzuar deri më tani, me arsyetimin se me gjërat e tilla asnjëherë nuk bëj populizëm. Pjesëmarrja ime në Samitin e Danimarkës, ku isha e ftuar bashkë me kryetarin e Komunës së Bujanocit, buxhetit të Komunës së Preshevës i kushtoi vetëm 55 Euro, për dallim nga udhëtimet zyrtare të Shqiprim Arifit të cilat ishin bërë me ekip të zgjeruar madje edhe me fotograf personal dhe me qëndrim në hotele me 5 yje dhe me kosto mijëra Euro. Këtë fakt nuk e kam bërë publik asnjëherë, sepse po Ua them me sinqeritetin më të madh, që me ndershmërinë time nuk kam dashur të bëj populizëm asnjëherë.

Akuzat kryesore të cilat kryetari i organit të dhunshëm i bëri gjatë paraqitjes së tij publike dje, ishin subvencionet në bujqësi, dhe subvencionet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Dëshmitarë që përfituesit e subvencioneve qoftë për bujqësi, qoftë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, që kriter për ndarjen e atyre mjeteve nuk ka qenë përkatësia partiake i kam edhe vet ata përfitues dhe udhëheqësit e drejtorateve të administratës komunale. Ajo që unë sot dua t’Ua bëjë me dije të gjithë banorëve të komunës tonë, është fakti se i tërë ky vrerë i derdhur në konferencën e djeshme të Shqiprim Arifit, drejtuar ndaj meje dhe udhëheqjes time 6 mujore, bëhet vetëm për një arsye…tentativa për të defokusuar vëmendjen nga akuzat publike dhe dyshimet se si ndodhi që Shqiprim Arifit t’i mundësohet udhëheqja e organit të përkohshëm, duke ia mundësuar në atë organ shumicën udhëheqëse edhe me një anëtarë tjetër të subjektit të tij, e posaçërisht duke ia mundësuar këtë udhëheqje edhe me emërimin e një anëtari të SNS pa asnjë këshilltarë në Kuvendin e shpërndarë Komunal. Një gjë tjetër që dua ta potencoj në këtë sqarim timin, është fakti se akuzat për keqpërdorim po i bën personi i cili me këmbëngulje insistoi gjatë tërë kohës në kalimin e projektit të rrugës së Karposhit, projekt ky i cili kap vlerën e 720.000 Eurove dhe gjatësia e kësaj rruge është vetëm një kilometër, projekt i cili është i vitit 2009, i pareviduar, dhe për të cilin Revizioni ka nënvizuar të meta serioze sidomos në prokurim, ku është zgjedhur e vetmja kompani e cila ka konkurruar.

Për vlerën e shtuar të këtij projekti me rreth 300.000 Euro, e din vetëm ai se me kënd i ka ndarë dhe me çfarë qëllime. Akuzat për keqpërdorime dje i bëri personi që renovimin e kulmit të objektit të Komunës e paraqiti me vlerë prej vetëm 500.000 dinarëve, dhe në fund doli se ai mashtroi publikun, sepse gjatë mandatit tim si kryetare e Komunës kuptova se ai projekt kishte kushtuar mbi 4 milion dinarë. Sa i përket punësimeve partiake, të nderuar qytetarë të komunës së Preshevës, besoj jeni në dijeni se i bëri Shqiprim Arifi, i cili në mënyrë skandaloze punësoi dy aktivist të subjektit të tij me emërimin e vendit të punës si “vullnetarë me pagesë”. Gjithashtu pas marrjes së detyrës nga vendimi i Qeverisë serbe, Shqiprim Arifi emëroi drejtor në Shtëpinë e Shëndetit pronarin e një portali i cili tërë kohën bëri fushatë për subjektin e tij (APN), edhe pse kishte notimin më të dobët nga të gjithë mjekët e këtij institucioni.

Në këtë pikë, dua të Ju informoj se në mbledhjen e fundit të organit të dhunshëm 52 pikat e rendit të ditës kishin të bënin me shkarkimin e drejtorëve dhe shkarkimi i këshillave drejtues të institucioneve ku është themelues Kuvendi, duke emëruar ekskluzivisht militant partiak të APN. Kulmi i injorancës dhe hipokrizisë së Shqiprim Arifit në konferencën e djeshme ishin kritikat ndaj ndërmarrjes publike “Moravica” dhe drejtorit të saj, të cilin dikur e përdorte si flamur krenarie për udhëheqje të përgjegjshme dhe menaxhim shembullorë. Të dashur banorë të komunës së Preshevës, Ju që këto dit për shkak të tentativave për përfitime politike grupore e personale do të bombardoheni me akuza të llojllojshme, sot dua të ndaj diçka me JU: – Ndihem tepër krenare që kurrë në jetën time nuk kam gëzuar asnjë post e as pozitë si rezultat i përzgjedhjes nga zarfi të Qeverisë serbe, –

Ndihem shumë krenare që sot nuk jam pjesë e miratimit të Planit Aksional, projekt ky që për qëllim ka ndryshimin demografik të komunës së Preshevës me ndërtimin e shtëpive për refugjatët serb nga Kosova, Bosnja dhe Kroacia, – Ndihem po ashtu shumë krenare që për arritur në ndonjë post a pozitë politike, nuk më është nevojitur asnjë lëvdatë e asnjë kryeministri të Serbisë, lavde për të cilat Shqiprim Arifi do të mbahet mend si i vetmi politikan që një kryeministër i Serbisë ka thurur lavde, duke shprehur edhe keqardhje për shkarkimin e tij, Gjithashtu ndihem shumë krenare, që gjatë mandatit tim 6 mujor në krye të Komunës së Preshevës, kabinetin tim kurrë nuk e ka vizituar asnjë përfaqësues i asnjë partie politike qendrore të Serbisë, për të ma caktuar agjendën time politike, e as që do ta bëjë ndonjëherë në jetë.

Për dallim prej Shqiprim Arifit, që këshilltarë politikë i ka përfaqësuesit e SNS të cilët shumë shpesh kanë vizituar kabinetin e tij, takime për të cilat asnjëherë në karrierën e tij shumë të shkurtër politike nuk ka pasur as guximin e as ndërgjegjen ta thotë as edhe një fjalë të vetme. Andaj të Nderuar qytetarë të komunës së Preshevës, kam besimin e plotë tek Ju, që në garën e ardhshme politike, kurdo që do të caktohet ajo, do të dini të ndërpreni të keqen që po iu kanoset nga persona të instaluar me vendim Qeverie e jo me votat Tuaja, ashtu siç në historinë e Preshevës keni ditur të ndërpreni shumë të këqija gjatë periudhave të ndryshme, periudha këto për të cilat kryetari i organit të dhunshëm ka një vakum të madh informacioni.

Me respekt, Ardita SINANI