Vuçiq kundërshtarëve: Mos deshët që në Bruksel ta grushtoja Thaçin?

Kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka folur për procesin e negociatave me Kosovën dhe ka akuzuar kundërshtarët e tyre, transmeton Koha.net.

“Që nga Marrëveshja e Brukselit, gjatë pesë vjetëve, s’e kemi pasur asnjë rast të vrasjes së serbëve me motive etnike. A mendoni se do të ishte më mirë ta grushtoja Thaçin, e në Kosovë t’i kemi 20 serbë të vrarë? A do të isha bërë hero me këtë rast? Hero është ai që i ruan kokat serbe në Kosovë”, citon rts të ketë thënë Vuçiq.

Ai ka theksuar se gjatë katër vjetëve të fundit vetëm në Kosovë nuk është pakësuar numri i serbëve.

Vuçiq ka thënë se dëshiron ta zgjidhë problemin e Kosovës, në mënyrë që fëmijët në Serbi të kenë të ardhme pësore.

Megjithatë, ka shtuar ai, shanset për zgjidhje janë të vogla.