Vuçiq “kërcënon” me padi dy serbë që ndihmuan ROSU-n ta arrestojë Gjuriqin

Ata që e kanë arrestuar Marko Gjuriqin në Kosovë do të përgjigjen që të gjithë, ka thënë në konferencë për media, Aleksander Vuçiq, presidenti i shtetit të Serbisë.

“Të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë arrestim do të përgjigjen para institucioneve të Serbisë”, ka deklaruar Vuçiq.

Ai ka shtuar se janë edhe “dy serbë që i kanë ndihmuar shqiptarët”.

Vuçiq e ka quajtur Policinë e Kosovë "bandë terroriste".

“Ajo ishte bandë terroriste e veshur me rroba të policisë”,tha Vuçiq në konferencë për media.

“Këta terroristë e kanë arrestuar Marko Gjuriqin, sepse nuk u pëlqen çfarë Marko Gjuriq mendon për shtetin e tyre terrorist”.

“Ata janë të mjerë dhe të vegjël”.

Vuçiq ka thënë se kanë qenë 50 terroristë që e kanë tërhequr zvarrë Gjuriqin nëpër rrugët e Prishtinës.

“Kanë qenë 50 terroristë që e kanë tërhequr zvarrë Gjuriqin nëpër rrugët e Prishtinës, derisa terroristët tjerë po brohorisnin”.

Presidenti serb tha se, të gjithë pjesëmarrësit në këtë aksion, përfshirë edhe disa serbë, do të përgjigjen para organeve serbe.

“Marko i mbijetoi kësaj, do t’u mbijetojë edhe gjërave edhe më të rënda në jetë, por ne nuk do ta kapërcejmë këtë. Të gjithë që morën pjesë në arrestimin e Marko Gjuriqit, do të përgjigjen para organeve serbe, përfshirë edhe dy pjesëtarë të nacionalitetit serb që morën pjesë në logjistikë”, ka thënë Vuçiq.

Tutje, ai u deklarua edhe për propozimin e Listës Serbe për të dalë nga Qeveria e Kosovës, duke thënë se ata do të vendosin vetë.

“Ata do të vendosin vetëm për këtë, me kokë të ftohtë”, tha Presidenti serb.