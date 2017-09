Vuçiq: I gatshëm edhe të flijohem politikisht për zgjidhjen e çështjes së Kosovës

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, duke folur për dialogun e brendshëm për Kosovën, ka thënë “të mos jetojmë në të kaluarën e miteve, por as në gënjeshtrat se i kemi humbur të gjitha në Kosovë”, duke potencuar se “është me rëndësi të zgjidhen njëherë e përgjithmonë raportet mes shqiptarëve dhe serbëve”.

“Kam frikë se nuk do të kemi forcë për këtë, por do të doja të kemi”, ka thënë Vuçiq, në televizionin shtetëror serb, RTS, duke potencuar se mund të hamendësohet se për çka po mendon ai, por tha se nuk do të flasë për zgjidhjen derisa të mos dëgjojë edhe palët tjera në dialogun e brendshëm, i cili do të institucionalizohet muajin e ardhshëm.

“Realiteti në Kosovë nuk është ashtu siç neve do të na pëlqente, por sikur të ishte humbur çdo gjë unë nuk do luftoja kaq shumë për të”, tha Vuçiq, transmeton Telegrafi.

Vuçiq ka thënë se Kosova nuk do të mund të anëtarësohet në OKB, përveç në rast se Serbia do të jetë e kënaqur me diçka që i ofrohet, “por nuk do të jetë me atë që i thonë ta njoh pavarësinë e Kosovës”.

Ai ka hedhur poshtë pretendimet se zgjidhja e çështjes së Kosovës është e pashmangshme, duke potencuar se në ShBA është e pashmangshme vetëm pagesa e tatimit dhe vdekja, kurse në Serbi shlyerja e tatimit nuk është e pashmangshme.

Vuçiq potencon se janë gjasat e vogla të gjendet një zgjidhje kompromisi për Kosovën, duke shtuar se “Jam i gatshëm që të flijohet politikisht në luftë për këtë zgjidhje, me dëshirë që fëmijët tanë në të ardhmen të merren me diçka tjetër”.