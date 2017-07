Vuçiq: E gënjejmë veten – s’mund të qeverisim në Malishevë e Shtime

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka dhënë edhe një intervistë të dytë gjatë ditës së sotme për mediat serbe, ku ka deklaruar qartë se Kosova është e humbur dhe se nuk mund të fajësohet askush në veçanti për këtë fakt, por të gjithë nga pak.

Vuçiq, në një bisedë për televizionin serb “Pink”, ka thënë se gjëja kyçe që po e pengon Serbinë vazhdimisht është “çështja e raportit tonë ndaj Kosovë e Metohisë”.

Ai tha se ka një plan, por do të iniciojë një dialog të gjerë shoqëror për këtë çështje sepse dëshiron të dëgjojë edhe të tjerët çfarë mendojnë.

“Mendoj se e di mirë historinë dhe marrëdhëniet e vërteta. Charles de Gaulle ka thënë se pa realitet, politika s’ka kurrfarë vlere”, ka thënë Vuçiq në këtë intervistë, transmeton Koha.net.

“Sikur që mendojmë gjithmonë se mund të punojmë më pak, e të fitojmë më shumë, e njëjta vlen edhe për çështjen e Kosovës dhe Metohisë pasi dëshirojmë të mendojmë se do të vijë një qeveri dhe do ta zgjidh këtë çështje. Kështu mendojnë edhe disa që t’i përzënë serbët nga Graçanica sipas modelit kroat. Nuk do të mund ta bëjnë atë këtë, e as ne nuk do të mund ta spastrojmë dikë fizikisht. Kjo më nuk është reale”, është shprehur Vuçiq.

“Kosova dhe Metohia është çështje historike, për të cilën është e vështirë të akuzohet dikush në të kaluarën. Të gjithë kanë bërë gabime, sepse askush nuk ka dashur t’i shoh gjërat në mënyrë racionale”, tha presidenti serb, duke shtuar se “kjo nuk do të thotë se e njohim Kosovën”.

“Por, kështu nuk shkon… Duhet të jemi realë, racionalë dhe seriozë. I pyes njerëzit, për shembull, si do të kemi qeverisje serbe në Malishevë apo Shtime? Më së shumti duam që ta gënjejmë veten”, vuri në dukje ai dhe theksoi se bëhet fjalë për një çështje historike, dhe si rrjedhojë nuk mund ta fajësojmë madje edhe Sllobodan Millosheviqin për këtë.

Vuçiq tha se problemi historik ka nisur qysh më 1878, kur është formuar Lidhja e Prizrenit, qëllimi kryesor i së cilit ka qenë formimi i Shqipërisë së Madhe, dhe “në vitin 1946 shqiptarët formuan Lidhjen e tretë të Prizrenit në New York, ku është e përqendruar më së shumti diaspora shqiptare dhe që nga atëherë na kanë shkaktuar mjaft dëme”.

“Dikush do të thotë: “Ja pra, po dëshiron ta njohë pavarësinë e Kosovës”. Nëse ua lëmë fëmijëve këtë çështje të pazgjidhur, sërish fëmijët tanë do të luftojnë, sepse është në pyetje nëse kjo çështje do të zgjidhet për 10, 20 apo 100 vjet. Duhet t’i vendosim gjërat në kornizë reale. Çka mund të realizojmë e çka jo, por të mos e pengojmë të ardhmen e fëmijëve tanë. Derisa të mos e zgjidhim këtë, do të kemi konflikt të ngrirë dhe asnjëherë nuk do të dalim nga ai”, tha presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, transmeton Koha.net.

Ai tha se për çështjen e Kosovës do të bisedohet me të gjithë ata që dëshirojnë, “e kush nuk dëshiron, nuk e ka të domosdoshme”.

“Le të bisedojmë akademikët, kishat, historianët, politikanët dhe njerëzit e thjeshtë. Ja, po e hapim edhe sonte dialogun dhe do të bisedoj me të gjithë ata që dëshirojnë”, deklaroi presidenti serb.

“Kemi pasur probleme gjatë gjithë kohës në ish-Jugosllavi. Asnjëherë nuk kemi mësuar gjuhën shqipe, siç mësojmë rrallë gjuhën hungareze, sepse i kemi dhënë vetes të drejtën të kemi një vetëdije imperialiste. Nuk jemi munduar t’i kuptojmë e të shohim çfarë dëshirojnë që t’i parashikojmë dhe t’i kuptojmë lëvizjet, që të jemi gati dhe të ofrojmë zgjidhje, që të mos ketë gjithmonë tanke, sepse nëse i nxjerrin edhe ata tanket, do të krijohet një problem i madh”, ka sqaruar presidenti serb, Vuçiq, transmeton Koha.net.

Vuçiq foli edhe për takimin me zëvendëspresidentin amerikan, Mike Pence, ku tha se nuk është pyetur për vrasjen e vëllezërve Bytyçi, shtetas këta amerikanë, mirëpo është biseduar për çështjen e Kosovës.

“Kemi folur për atë se si ai e sheh zgjidhjen e problemeve në Ballkan dhe Serbi”, ka thënë Vuçiq, duke shtuar se për çështjen e vëllezërve Bytyçi as që është pyetur, “sepse e di se për këtë çështje veçse është biseduar me njerëz tjerë”.

Ai tha se ka folur hapur edhe për Kosovën, sikurse edhe për çështjet tjera në Ballkan.