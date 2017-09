Vuçiq befason me këtë deklaratë lidhur me fitoren e Merkel

Integrimi evropian i Serbisë varet nga suksesi i kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emanuel Macron, thotë Aleksandar Vuçiç.

Duke komentuar rezultatet e zgjedhjeve të së dielës në Gjermani, presidenti serb tha se “shumë gjëra do të ndryshojnë në Evropë”, raportoi “b92”.

“Suksesi i Evropës varet nga suksesi i tyre”, tha Vuçiç gazetarëve të hënën në Krpepoljin, pranë Zagubicës, në Serbinë lindore.

Vuçiç tha gjithashtu se “gjërat në botë janë duke u ndërlikuar”, ndërsa “Serbia duhet të punojë më shumë për çështjet e brendshme për kushtojë veten për të punuar në çështjet e brendshme, për të shmangur radarët që shfaqen nga të tjerët”.

“Më duhet më shumë kohë për të analizuar të gjitha rezultatet dhe të shohim se çfarë duhet bërë, të mos jemi në radarët e askujt dhe në qendër të krizës”, tha Vuçiq.

Ai shtoi se “nuk do të jetë e lehtë për Merkelin”, por se ajo është “një lider i madh” dhe kështu supozon se do të ketë sukses në formimin e qeverisë së ardhshme gjermane me të Gjelbrit dhe të verdhit”.