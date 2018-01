Vucic nën presion të jashtëm për shkak të partnerit të Dacicit

Presidenti serb dhe kreu i Partisë Progresit Serb (SNS), Aleksandar Vuçiç, është nën presionin e disa vendeve perëndimore për ta larguar Ivica Daçiçin nga qeveria serbe, për shkak të bashkëpunimit të tij me Vojislav Seselj, njofton e përditshmja serbe Blic.

Rezultati i zgjedhjeve në Mionic u ka rënë mjaft rëndë përfaqësuesve të vendeve perëndimore dhe është edhe më e vështirë që I njëjti skenar po përgatitet për zgjedhjet në Beograd, tha një nga bashkëbiseduesit e Blic.

Pasi informacioni mbi bashkëpunimin e mundshëm mes Ivica Daçiç dhe Vojisllav Sheshelj u shfaq në shtypin e brendshëm, u ndez alarmi i ambasadorëve të disa vendeve perëndimore që menjëherë tek presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç filluan të pyesin për atë koalicion, si dhe nëse ai inicioi dhe aminoi bashkëpunimin.

Perëndimi nuk do të dëgjojë as “Sh” nga Sheshelj, ndërsa të huajt pyesin si është e mundur që një nga partnerët e koalicionit në qeveri të bëjë ndonjë marrëveshje me dikë ekstrem si Sheshelj, shtoi burimi.

Ministri serb i Punëve të Jashtme dhe kreu i SPS Ivica Daçiç kohët e fundit ka zbardhur detajin se ai kishte pasur më shumë besnikëri në karrierën e tij diplomatike nga francezët dhe se miku më i madh i Serbisë midis politikanëve të rangut të lartë ishte ministry rus Sergei Shoigu./KI/