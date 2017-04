Vucic do Jugosllavinë e vjetër plus Shqipërinë

Kryeministri serb Aleksandër Vucic të mërkurën për Politico ka dhënë intervistën e parë pas fitores në zgjedhjet presidenciale në Serbi. Vucic në bisedë është përgjigjur në ato akuza, ka komentuar situatën në Ballkan, por tregoi edhe për admirimin e tij për Titon.

“Ka gjithmonë njerëz që janë të pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, por do ti lejojmë të protestojnë. Kjo është një shenjë e vërtetë e demokracisë për të cilën unë jam shumë krenar “, ka thënë Vucic, duke shtuar se protestat janë një urrejtje personale ndaj tij.

“A mund ata të thonë diçka kundër ekonomisë sonë në rritje? Ne kemi ulur normën tonë të papunësisë për 25.9 në 13 për qind. Nëse kjo nuk është e mjaftueshme, më tregoni se çfarë është ajo. Unë nuk jam ende i kënaqur, sepse synojë gjithmonë më mirë, dhe ata nuk e kuptojnë”, tha ai, duke shtuar se Serbia duhet të mbetet në mënyrë të vendosur në rrugën drejt BE-së, por në të njëjtën kohë të forcojë bashkëpunimin rajonal.

“Unë do të ju jap një shembull nga praktika. Ne kemi një qumështore që eksporton kos, qumësht dhe djathë në Bosnje. Kamionët e tyre duhet të presin të paktën 36 orë në kufi për të kryer të gjitha inspektimet dhe nuk e di pse kjo është kështu. Të gjitha kompanitë tona, si dhe të tjerët, do të kursenin të paktën shtatë për qind të shpenzimeve operative nëse nuk do të ishte kështu”, tha Aleksandar Vucic.

“Nëse të tjerët janë dakord me planin tim, do të bëhemi një treg prej 20 milionë njerëz, që është shumë e rëndësishme. Do të mund të tërheqim shumë investitorë dhe mendoj se edhe të tjerët e kuptojnë”, tha ai.

Në pyetjen nëse do krijimin e një Jugosllavi të re, Vucic tha se fjala është për “Jugosllavinë e vjetër plus Shqipërinë”.

“Kjo është një ide politike pa rrezikuar sovranitetin e tyre. Do të rrisë ekonominë tonë. Ne kemi nevojë për një rritje prej 4 deri në 5 për qind në vit, jo 3. Kjo nuk është e mjaftueshme”, tha Vuçiç.

Vuçiç tha se tensionet në fqinjësi mund të zgjidhen, ashtu siç i ka ë zgjidhur dhe Josip Broz Tito të cilin e vlerësoi: “Ai ishte një diktator komunist, por një njeri shumë i zgjuar. Bravandreqës, mund ta imagjinoni? Por shumë i zgjuar. Ai e dinte se si ti lidh njerëzit … Kjo është ajo që ne kemi nevojë. Ti lidhim njerëzit”, tha Vuçiç i cili komentoi edhe në konfliktet në Ballkan: “Çfarëdo që të ndodhë në Kosovë, gjithmonë është në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Nëse të paktën një anë është e arsyeshme, problemet do të shmangen. Por në Bosnjë janë tre palë dhe nuk është e lehtë të merren me të. Bosnja është një fuçi baroti”, tha Vuçiç.

“Unë jam serb krenar, dhe gjithmonë do të jem me popullin tim, por jam mësuar për ti parë gjërat me sytë e njerëzve të tjerë dhe për të kuptuar se çka ata shohin dhe ndjejnë. Ne duhet të respektojmë dhe pikëpamjet e tyre, jo vetëm tonat”, përfundoi presidenti i sapozgjedhur serb. /KI/