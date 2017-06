Një vrasje me armë zjarri ka ndodhur sot në Tiranë.

Fillimisht u raportua vetëm për të shtëna me armë zjarri por policia bën me dije se kemi të bëjmë me një vrasje.

Mësohet se i vrarë ka mbetur shtetasi Tefik Hyka.

Vrasësi i Tefik Hykës ka qenë me motor dhe është larguar nga vendi i ngjarjes, shkruan albeu.