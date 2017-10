Vrau katër persona për hakmarrje, arrestohet autori i masakrës së “Urës Vajgurore”

Gëzim Kasemi, anëtari i bandës së Altin Dardhës në Berat, i akuzuar për pjesëmarrjen në vrasjen e katër personave, është arrestuar në Itali.

Arrestimi i Kasemit, është realizuar me qëllim ekstradimin e tij në Shqipëri, ku do të vuajë dënimin e mbetur prej 3 vitesh, 1 muaj dhe 28 ditë për veprën penale të vrasjes së shumëfishtë me paramendim dhe posedim të paligjshëm të armëve luftarake.

Sipas hetimeve të policisë shqiptare, i arrestuari është pjesë e bandës së Altin Dardhës dhe është përgjegjës për vrasjen e katër njerëzve dhe plagosjen e dy të tjerëve, të gjithë me kombësi shqiptare, të kryer më 25 shkurt 1998, në Berat, e njohur ndryshe dhe si masakra e “Urës Vajgurore”.

Kasemi, së bashku me personat e sipërpërmendur, kanë ekzekutuar katër burrat në një bar-restorant, teksa ishin ulur në një tryezë.

Altin Dardha ishte një djalosh, që i futi tmerrin Beratit dhe nuk kurseu askënd që i doli përpara. Gjykata e Tiranës në 2011 ka hedhur dritë mbi masakrën e 25 shkurtit 1998, ku në shenjë hakmarrjeje, Altin Dardha ndoqi këmba-këmbës dhe së bashku me “ushtarët” ekzekutoi Burhan Tomorrin, të cilin e akuzonte për vrasjen e babait të tij. Breshëria e plumbave u mori jetën dhe tre personave të tjerë e dy mbetën të plagosur. “ Tmerri” i Beratit ia doli t’i mbijetonte policisë, por pak ditë më vonë ekzekutohet në Janinë, Greqi. Ndërkaq, njëri prej “ushtarëve” të tij, Altin Isufi u ekzekutua pak minuta pas krimit, në përplasje me policinë. Gëzim Kasemi, në atë kohë u prangos në mes të pyllit i gjakosur dhe sipas verdiktit të drejtësisë, ai do të qëndronte çerek shekulli në burg, pasi është cilësuar si një nga autorët e masakrës së shkurtit 1998./KI/