Vrasja që si zanafillë pati shitblerjen e kafshëve

Babai dhe vëllai i Fahri Bunjakut, të vrarit në Podujevë vitin e kaluar, dëshmuan në gjykimin e tre vëllezërve Llugaliu.

Avdyl e Mensur Bunjaku treguan para gjykatës se si ndodhi ngjarja që la të vrarë familjarin e tyre të ngushtë, Fahri Bunjaku, në ngjarjen që tronditi Podujevën në shkurt të vitit 2016.

Lidhur me vrasjen që ndodhi në orët e mbrëmjes të 7 shkurtit të vitit të kaluar në Rrugën e Xhamisë në Podujevë, po akuzohen Esat, Sadat e Fejard Llugaliu.

Duke u përgjigjur në pyetjet e prokurores Besa Limani, Mensur Bunjaku, vëllai i të vrarit, tregoi se zanafilla e problemit ishte shitblerja e disa kafshëve në territorin e Serbisë, e kjo ngjarje kishte ndodhur 1-2 vjet para se Fahri Bunjaku të vritej.

“Ne i kemi blerë disa kafshë afër Beogradit dhe dikush prej këtyre [të akuzuarve] e ka thirr babën tim në telefon”, tha dëshmitari Bunjaku.

Ai tregoi se babai i tij nuk e dinte se i kishin blerë kafshët.

“Pasi (babai) më pyeti se a i kam blerë unë e pranova se i kam bo pazar dhe baba i është përgjigj atyre se i kemi ble dhe nëse doni le t‘shkon mi marrë nëse ia jep pronari serb, për ne nuk ka problem”, rrëfeu në Gjykatë vëllai i të ndjerit.

Dëshmitari tregoi se si rrjedhojë e këtij rasti, kishin ndërprerë komunikimin me familjen Llugaliu dhe nuk kishin folur më e madje as nuk kishin shkuar në të njëjtin treg me ta.

Më tej, në dëshminë e tij, Mensur Bunjaku tha se ndonëse nuk kishin folur me familjen Llugaliu, rreth një javë para se të ndodhte vrasja, atij i ishte zënë rruga nga një pjesëtar i familjes Llugaliu në qytetin e Podujevës.

“Rrugën ma ka nxanë Fejard Llugaliu dhe derisa isha duke biseduar me një shok, kerret kanë kalu dhe më ka ardhur në drejtim temin”, dëshmoi Bunjaku.

Sipas dëshmitarit, ngjarja nuk përfundoi këtu dhe vetëm sa u bë edhe më dramatike.

“Kur erdha para postës më ka dalë para kerrit. Unë e ndala kerrin dhe i thashë: çka po don o burrë”, vazhdoi rrëfimin për ngjarjen dëshmitari.

Ai deklaroi se në një moment Fejard Llugaliu e kishte nxjerrë revolen.

“Ma hapi derën e veturës dhe ia nisi me shajtë me nanë, me grua, me familjarë dhe e nxori revolen dhe më tha ‘unë moti të kisha vra e t‘kish dalë bari mbi varr, por ja që sot erdhi dita me të vra’. Një nip i joni i cili ka qëllu në Podujevë ka ardhur dhe i ka ra”, përshkroi incidentin që i parapriu vrasjes dëshmitari.

Dëshmitari tregoi se pas këtij incidenti, babai i tij i kishte dërguar njerëz familjes Llugaliu për ta pyetur se çka ju kemi borxh dhe pse po doni të m’i vrisni djemtë.

Prokuroria pretendon se pikërisht ishte ky rast që i parapriu rastit të 7 shkurtit ku mbeti i vrarë i riu Fahri Bunjaku.

Prokuroria Themelore në Prishtinë i akuzon Esat Llugaliun, Sadat Llugaliun dhe Fejard Llugaliun se së bashku kanë kryer veprat penale vrasje e rëndë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, sepse me dashje që ta privojnë nga jeta tani të ndjerin Fahri Bunjaku, për shkak të një konflikti të mëparshëm që kishin rreth biznesit – shitblerjes së kafshëve me shumicë – i kanë dalë në pritë dhe kanë shtënë në drejtim të tij.

Sipas aktakuzës, Bunjaku duke tentuar të largohej nga vendi ku i kishin zënë pritë, në vetëmbrojtje plagosi Esat Llugaliun, ndërsa të pandehurit e tjerë, Sadat dhe Fejard Llugaliu, e ndoqën nga pas duke shtënë në drejtim të tij e pastaj duke e goditur me shkopinj druri.

Nga plagët e marra, Bunjaku vdiq në QKUK, thuhet në aktakuzën e prokurorisë themelore.

Të akuzuarit e këtij rasti nuk e kanë pranuar fajësinë, duke u deklaruar të pafajshëm.