Vrasja e Rrokut dhe varrimi në Arbërinë e Vogël diku në vitet e 30-ta

(Rrëfim artistik mbi një ngjarje të vërtetë)

Shkruan: Hajdar FEJZULLAHU

Rroku ishte një bari i urtë dhe shumë i sjellshëm, Fshati ynë, një fshat i vogël dhe i gjithë fshati ishim si një familje. Kishim sofrën e përbashkët, gëzimin dhe hidhërimin, të gjitha i ndanim mes veti. Jetë idilike, tipike e fshatit shqiptar.

Ishte dimër bukur i ftohtë. Rroku kishte dal me dhitë që i ruante, atë ditë të kobshme, në Kodrën e Kishës. Pikërisht te Lugu i Thiut kishte shtëpinë Jovani ardhacak. Në vitet e njëzeta kishte ardhur në Arbërinë tone. Më herët, kurrë në këto troje nuk kemi pasur serbë dhe nuk mendonim se një ditë ajo opingë bukëshkelëse do të vinte në trojet tona. Askush kurrë nuk e diti se nga kishte ardhur Jovani, një serb vrastar.

Rrokut i përvidhet një cjap në oborrin e Jovanit dhe papritmas u dëgjua krisma e pushkës !

Nënëlokes disi ia ndjeu shpirti se është goditur djali i saj dhe tha :-Oh, kjo pushë që më therri në loçkë të zemrës ! Sa shumë e ndjeva këtë krismë ndjellakeqe !

Nëna si ta dinte se mbet përgjithmonë pa djalin e saj Rrokun, se ai I mbylli sytë përgjithmonë, se ia verboi shkau I zi.

I tërë fshati Arbëri u shndërrua në një heshtje varri, në një zymtësi dhe dhembje të mbytur. Të gjithë kishin dhimbje për djaloshin Rrok.- Eh !- thoshin, po çfarë ndodhi kështu or Jovan??? Për një dhi të na e vrasë djalin !

Jo, jo, kjo nuk do të mbetet vetëm me kaq, Malësorët e Arbërisë tubohen dhe bëhen të gjithë në një që ta ngushëllojnë familjen e Rrokut.

Një i moshuar organizon të shkojnë në oborrin e Jovanit që ta marrin kufomën. Shkuan në oborrin e tij nëpërmes duarve te xhandarmërisë serbe dhe e marrin kufomën e Rrokut duke e sjellë në kullat tona. Një traditë që do të mbahet gjatë në kujtesën time, ishte vajtimi I nënës dhe i motrës Lushë, kur dolën në oborrin shtëpisë për ta parë djalin.

Vajtonte nëna e qielli errej nga gjëma e saj :- Ooooo … nëna nuk të ka dërgua me luftue, por dhitë me i rue,ooo biri immmm … çka ban nana pa ty,o i miri i nanes? Po ju ktheve nënës vrarë, si nuse me yll në ballë … Ehhh… ty të ruajtë nëna kujtimin pë r ty, teshat tua do t’i lë në hyrje të oborrit… Sa herë që hyj e dal, te jem me ty. Atë copë bukë që e ke në xhep, kurrë nuk do ta hajë njeri. Do ta ruaj në murin tonë të lashtë.

Baba i Rrokut, Bardhi, paksa i mrrolur e i mërzitur tha me zë të mbytur : -Të nisemi o burra për varrim sa është më herët se erdhi nata. Burrat u bënë gati dhe u nisëm. Varrezat nuk ishin edhe aq larg, pak nën shtëpinë e Jovanit, nën Kodër të vogël. Pelegrinët bartnin trupin e pajetë të Rrokut, dhe deri atje na shoqëroi gjëma e grave. Kur arritëm te varrezat, një varr që më rri para syve, jo edhe aq i madh. Të gjithë ishim të heshtur e të mërzitur kur papritmas një oshtimë e tmerrshme të cilën në jetë as nuk e kisha ëndërruar e lëre më ta përjetoja…LLAHTARI !!! Shfaqet një përbindësh prej Podit të Zharit drejt mbi kokat tona ku qëndroi një çerek ore. Të gjithë të habitur e të trishtuar !!!…Por…ndodhi edhe një befasi… E pamë me sytë tanë se përbindëshit po i bie trupi i pjekur cope- copë mbi kokat tona. Baloz deti i mundur nga ndonjë Gjergj Elez Ali???

Pas pak ishte një çlirim pas atij tmerri e frike që përjetuam.

Njëri nga njerëzit, pyeti me një zë të ulët se a është gati varri dhe kur pohuan se ishte, ai tha se ne nuk kemi çfarë të presim më. Të kthehemi në fshat me një plagë në zemër për Rrokun dhe me enigmën e PËRBINDËSHIT. Dhe nata mbuloi fshatin me një velenxë zymtësie të mbytur nga dita lemeritëse.