Vranësira dhe diell, fundjava me shi

Në ditët e ardhshme vendi ynë do të jetë nën ndikim të dobët të fushave me presion të lartë mbi detin e Zi, ndërsa mbi Itali një turbullirë e ardhur nga Atlantiku do të shtojë vranësirat, e në fundjavë do të sjell mundësi edhe për reshje lokale shiu, raporton Prishtina Weather.

Të enjten dhe të premten do të mbajë mot i ngrohtë, me vranësira dhe intervale me diell. Të premten pasdite, rreth zonave malore, priten mundësi për riga lokale shiu.

Ditën e shtunë do të mbajë mot kryesisht i vranët, me reshje lokale shiu, vende-vende të shoqëruara edhe me bubullimë, ndërsa ditën e diel mot pjesërisht i vranët.

Në fillim të javës së ardhshme një vorbull ciklonike nga Atlantiku, do të depërtojë edhe mbi rajonin tonë duke krijuar kushte për reshje shiu.

Temperaturat e ajrit do të luhaten kryesisht rreth vlerave normale për këtë periudhë, me minimale nga 10C deri në 13C, e maksimale nga 25C deri në 28C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare kryesisht nga krahu jugor 1-7m/s.

Shtypja atmosferike gradualisht do të zbresë nën vlera normale.