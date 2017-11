Votat me postë, prinë Shpend Ahmeti në Prishtinë

Në QNR janë duke u numëruar votat me postë për komunën e Prishtinës.

Deri tani, 89 vota kanë shkuar për Shpend Ahmetin e Vetëvendosjes, kurse vetëm 6 nga to janë për Arban Abrashin e LDK-së.

Pas votave me kusht do të numërohen ato të personave me nevoja të veçanta.