Vota e Shqipërisë në OKB, Andoni: Nuk cenon marrëdhëniet me ShBA

Vota e Shqipërisë në OKB pro rezolutës që dënon vendimin e Trump për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit nuk cenon marrëdhëniet me SHBA. Kështu u shpreh analisti Ben Andoni në një intervistë në studion e lajmeve të Ora News.

Andoni argumentoi se vendimi i Shqipërisë ka qenë i duhur dhe larg të gjitha gjerave që thuhen, duke theksuar se kjo çështje u përdor nga qarqe të caktuara.

“Opinioni publik në këtë rast është pak i larguar nga çështje që trajtohen atje. U bë një kauzë që nuk i takonte rëndësisë të gjithë ngjarjes në vetvete. Mjafton të shikosh tabelën e votave për rezolutën në asamble atëherë kupton që vendimi i Shqipërisë ka qenë i duhur dhe larg të gjitha gjerave që thuhen. Është një zgjedhje normale të dinamikës së Shqipërisë në vit sa i përket rezolutave. Nuk besoj se do e cenojë aspak marrëdhënien e Shqipërisë me Amerikën, përpos do tregojë një Shqipëri që ka një lloj stature. Por mënyra si u përdor nga opinioni publik në përgjithësi, qarqe të caktuara tregon një lloj amullie mendimi në Shqipëri dhe të themi një lloj konfuziteti që i shkon kohës sonë”.

Andoni tha se Shqipëria përsëri do të anatemohej, nëse do të rreshtohej krah shtatë vendeve të cilat nuk e votuan rezolutën duke qëndruar në krah të ShBA.

“Edhe nëse votimi i Shqipërisë do të ishte përkrah 7 vendeve të tjera, ju e patë që votimi i 7 vendeve përveç Izraelit është i vendeve që nuk janë as në botën e tretë, do ta bënte Shqipërinë akoma më të anatemuar nga ata që po e anatemojnë për votën që dha për rezolutën”.

Analisti Ben Andoni shpjegoi gjithashtu se Shqipëria më votën në OKB bëri zgjedhjen e duhur përpara hapjes së negociatave me Bashkimin Europian.

“Mund të bëhej edhe kjo, por Shqipëria zgjodhi një votë e cila i shkon për hir të së vërtetës i shkon qëndrimit që Shqipëria duhet të mbajë përpara hapit shumë të madh për hapjen e negociatave. Shqipëria nuk e ka luksin që të bëjë veprime gjysmake. Vokacioni jonë përballë BE dhe aseteve që ne do ofrojmë duhet të ishin te qarta dhe ne nuk kemi shumë mundësi kur ta shfaqim këtë predispozitë. Ndërkohë që kjo nuk e cenon marrëdhënien me ShBA”.

Andoni tha se edhe kosovarët po të ishin në pozicionin e Shqipërisë do të vepronin në këtë rrugë.