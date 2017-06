Vogëlushja 5-vjeçare realizon ëndrrën, martohet me shokun e ngushtë

Një vajzë e vogël 5-vjeçare është diagnostikuar me neuroblastoma, lloj kanceri për fëmijët dhe ka realizuar ëndrrën e saj të fundit.

Eileidh Paterson nga Moray bëri një listë me gjërat që do të donte më shumë dhe ndër to bënte pjesë martesa me shokun e saj të ngushtë, Harrison Gier.

Kështu familja i realizoi dasmën ku vogëlushja u vesh me fustanin e nusërisë dhe shkëmbeu varëse duke u shpallur ‘përjetësisht mike e ngushtë’, me 6-vjeçarin.

Familjarët dhe miqtë u veshën me kostume si superheronjtë dhe princeshat duke e bërë ceremoninë si një përrallë me fund të lumtur.