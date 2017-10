Vlorë, Rama premton stadiumin e ri brenda 4 viteve

Një tjetër kompleks modern do t’i shtohet kolazhit të stadiumeve të rikonstruktuara apo të ndërtuara në vendin tonë. Bëhet fjalë për stadiumin e qytetit të Vlorës. Premtimin e ka bërë Kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili gjatë një vizite në qytetin bregdetar, inspektoi infrastrukturën sportive në shoqërinë e kryebashkiakut, Dritan Leli dhe presidentit të Flamurtarit, Sinan Idrizi. Në fjalën e tij, kreu i ekzekutivit u zotua se stadiumi i ri do të ndërtohet brenda 4 viteve. Ky stadium do të ndërtohet mbi rrënojat e atij ekzistues dhe jo siç është bërë e ditur më parë nga klubi në zonën e Pyllit të Sodës. Një tjetër premtim i kryeministrit ishte edhe ndërtimi i një pallati sporti pasi ai aktual është drejt amortizimit total dhe në të ardhmen mund të bëhet jofunksional për ekipet e lojërave me dorë.

“Ne do të punojmë intensivisht për këtë dhe kemi ndarë dhe detyrat me kryetarin e Bashkisë, po ashtu dhe zv.ministri Kostandin Shkurti do të merret më të gjitha projektet sportive”.

Njoftimi për ndërtimin e një stadiumi të ri në Vlorë pason atë të pak ditëve më parë nga Klubi i Kukësit që prezantoi projektin me vlerë 3.5 milionë Euro. Klubi kampion kërkoi mbështetjen e qeverisë për financimin e projektit. Aktualisht, Shqipëria a dy stadiume që plotësojnë normat e UEFA-s, “Elbasan Arena” dhe “Loro Boriçi”, ndërsa në vitin 2019 do të përfundojnë punimet edhe për “Arenën Kombëtare”. /ss/