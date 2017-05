Vllasi: Faktori i vetëm i destabilitetit në rajon është Serbia

Situata në rajon është e tensionuar. Gati të gjitha vendet kanë qeveri të paqëndrueshme dhe një numër të madh të problemeve të brendshme. Nga ana tjetër, është ulur në rajon interesi dhe angazhimi i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Këtë po e përdor Rusia, drejtpërdrejt ose së bashku me aleatin e saj, Serbinë, për ndikim në rajon, ka thënë ish-funksionari komunist i Kosovës, Azem Vllasi, në një intervistë për ditoren boshnjake Avaz .

“Autoritetet serbe kanë pretendime të hapura territoriale ndaj Kosovës dhe Kosovën e trajtojnë si pjesë e Serbisë – si në kohën e regjimit të Sllobodan Millosheviqit. Nga Beogradi kurrë nuk do të dëgjojë distancim nga autoritetet në Banja Llukë që haptazi kërcënojnë të shkëputet Republika Serbe me anë të një referendumi e t’i bashkohet Serbisë. Me skenar të përgjakshëm u synua të përmbyset regjimi legjitim i Malit të Zi që të largohet vendi nga integrimi në BE dhe në NATO. Në këtë rast ishin të përfshirë njerëz nga Serbia dhe nga Rusia”, ka thënë ai, transmeton Telegrafi.

Sipas tij Rusia haptas kërcënon Malin e Zi, ndërsa ishte shteti i vetëm që mbështeti formacionin politik VMRO-DPNE që ushtroi dhunë në Parlamentin e Maqedonisë.