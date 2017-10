Vllahiu viziton shoqatën “Handikos’

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Arbër Vllahiu, ka vizituar Shoqatën e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës ‘HANDIKOS’.

Vllahiu ka pasur mundësinë që t’i dëgjoj problemet dhe barrierat e kësaj Shoqate dhe u zotua se do Shoqatat si kjo do të jenë prioritet gjatë qeverisjes katërvjeçare të tij.

“Në Shoqatën Handikos për t’u njohur më për së afërmi me shqetësimet dhe sfidat e komunitetit të personave me aftësi të kufizuara. Barazia, gjithë përfshirja, respekti dhe vlerësimi i secilit qytetar të Prishtinës janë vlerat e shoqërisë sonë. Qasja në secilin objekt në Prishtinë edhe në ndërtesa publike edhe në banesat kolektive, rritja e numrit të të punësuarve nga ky komunitet, transport adekuat publik, përfshirje në arsim, shtim të numrit të mësimdhënësve për nevojat e komunitetit, fond të posaçëm për nevojat e komunitetit të personave me aftësi të kufizuara do të jenë prioriteti ynë. Zbatim të plotë të ligjit. Ta respektojmë njeriun tonë, qytetarin tonë. #PërPrishtinën e dinjitetshme! #50″, shkruan Vallhiu. /KI/