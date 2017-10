Vllahiu: Ta shndërrojmë Prishtinën në qendër të kulturës e artit

Kandidati për Kryetar të Prishtinës nga AAK, Arbër Vllahiu, vizitoi galerinë Qahili, në edicionin e saj të tretë “Zhurma e artistëve pa kufi”.

“Me artistët në Galerinë Qahili në përgatitje të ekspozitës “Zhurma e artistëve pa kufi”. Një punë vetanake, me dashurinë për artin. Ta shndërrojmë Prishtinën në qendër të kulturës e artit, ta bëjmë pjesë të botës me artistët e qytetit. Ju duhet mbështetje. E mbështetja për ta dhe Prishtinën pjesë të botës së zhvilluar së shpejti do të bëhet realitet. #PërPrishtinën e artit. #50”, shkroi Vllahiu në faqen e tij në Facebook.