Vllahiu: Me qeverisjen time lagjja Kalabria nuk do të kundërmojë më

Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Arbër Vllahiu, vizitoi sot lagjen Kalabria.

Lagje kjo ku qytetarët ballafaqohen me probleme të shumta, si mungesë e shkollës dhe çerdhes, probleme me rrugët dhe trotuaret, probleme me qentë endacak, me erën e kanalizimit, e cila kundërmon.

Sipas Vllahiut, lagja Emshir është në mëshirë të të tjerëve dhe se qeverisja aktuale ka dëshmuar se është e paaftë të udhëheq më Kryeqytetin.

Postimi i Vllahiut në Facebook: