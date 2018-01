Vlerësim i mësimdhënësve, MAShT-i “Për”, SBAShK-u “Kundër”

Ministria e Arsimit ka paralajmëruar një vlerësim për të gjithë mësimdhënësit, për të identifikuar nevojat për trajnimin e tyre. Por, Sindikata e Bashkuar e Arsimit, kundërshton testimin e mësimdhënësve, duke e cilësuar si nënçmues për ta. Sindikata sugjeron që mësimdhënësit të monitorohen gjatë procesit mësimor nga inspektorët profesionalë.

Ministria e Arsimit do të bëjë një vlerësim të mësimdhënëse për arsye të identifikimit të nevojave për trajnimin e tyre. Por, Kryetari i Sindikatës së Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe të Kulturës së Kosovës (SBAShK), Rrahman Jasharaj, tha për Radio Kosovën, se testimi i mësimdhënësve është hedhur poshtë, që kur ishte ide e ish-ministrit Arsim Bajrami. Ai tha se testimi i njohurive të mësimdhënësve është degradues edhe për personalitetin e mësimdhënësit, por edhe për diplomat e tyre. Sindikata e Arsimit, propozon që puna e mësimdhënësve të vlerësohet duke u monitoruar nga inspektorët profesionalë.

“Atëherë dhe tani do të jemi kundër testeve të tilla. Qeveria jonë të angazhohet në mënyrë që të monitorohen orët. Inspektorët profesionalë të shkojnë nëpër orë, të shikojnë nga afër punën e mësimdhënëse nëpër klasë me nxënësit, të shohim se cilat janë të metat, në mënyrë që bashkërisht të tejkalojmë këto dobësi. Nuk jemi kundër që të monitorohet puna e mësimdhënësve nëpër klasa përmes inspektorëve profesionalë, por jemi kundër testimeve sepse janë nënçmuese”, tha Jasharaj.

Ndërkohë, mësimdhënësit nuk pranojnë të flasin për këtë çështje. Udhëheqësi i Inspektoratit për rajonin e Prishtinës, Nebi Behluli, tha se Ministria e Arsimit në fund të vitit 2017, ka miratuar politikat programore për vlerësimin e jashtëm të performancës së mësimdhënësve, ku janë kryer edhe fazat e pilotimit në disa shkolla.

“Si projekt është mirëpritur edhe nga shkollat dhe realisht i kemi qëndrimet e përafërta. E njëjta fazë e pilotimit ka vazhduar edhe në disa rajone në Kosovë. Është një pako e instrumenteve të Inspektoratit, që është bërë përmes monitorimit, vlerësimit dhe vëzhgimit në orë mësimore në klasë. Rezultatet kanë qenë të pritshme dhe janë pranuar politikat programore të Ministrisë dhe Inspektoratit”, tha Behluli

Ai tha se duhet të shtohet trajnimi i inspektorëve. Inspektorati ka përfshirë në politikat programore në planin 2018 të Ministrisë edhe projektin ku nga janari deri në muajin mars pritet të shpallet konkursi, ku mësimdhënësit për fazën e certifikimit dhe licencimit do të mund të aplikojnë për licencë të karrierës. Ky është proces i rregullt i vlerësimit, por kësaj radhe është një formë e re me një pako të instrumenteve në bashkëpunim me ekspertët, shkollat e drejtoritë komunale. Për këtë qëllim janë trajnuar 21 inspektorë nga ekspertë amerikanë dhe vendorë.