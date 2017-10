Vjosa Osmani-Thaçit: Po mbledh vota në Mitrovicë, s’je president i unitetit

Vjosa Osmani në emër të grupit parlamentar të LDK-së ka ngritur akuza ndaj Presidentit Hashim Thaçi se nuk po përfaqëson rolin e unitetit dhe përfaqësimit të qytetarëve.

Vjosa Osmani ka thënë se Thaçi nuk po respekton kushtetutën dhe po tregohet diskriminues duke mos respektuar të drejtat e qytetarëve.

Osmani i ka renditur këto “shkelje” në disa pika si:

“ Presidenti nuk po luan rolin e simbolit të unitetit dhe përfaqësuesit të qytetareve. Po mbledh vota ne emër të partisë, duke favorizuar PDK. AI ka pritur në takim kandidaten e PDK për Mitrovicë , duke keqpërdorur rolin e tij kushtetues dhe duke mos respektuar pakicat e republikës së Kosovës” shkruan Indeksonline.

Sipas saj Thaci po e shkel rolin e tij kushtetues dhe në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi dhe takimet me Vuciqin.

“Presidenti në kundërshtim me kushtetutën, po mbanë dhjetëra takime me Vuçiqin dhe nuk po ka transparencë për temat dhe as për marrëveshjet” ka thënë ajo.

Poashtu ajo ka shtuar se Thaçi po jep deklarata kundër BE-së dhe shteteve të tjera mike./KI/