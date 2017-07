Vjosa Osmani flet për Ramush Haradinaj kryeministër, pa PDK’në

Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike, Vjosa Osmani, ka folur për opsionet që ka para vetës partia e saj, e cila edhe pse, së bashku me me AKR-në e Alternativën doli e treta, mund të ketë rol kyc në formimin e Qeverisë.

Osmani ka theksuar edhe një herë se Lidhja Demokratike është kundër çfarëdo koalicioni që në përbërje të tij ka Partinë Demokratike.

Ajo përsërit se problemet brenda kësaj partie kanë nisur me koalicionin e dhjetorit të 2014-ës me PDK-në dhe tani, LDK ka vendosur që së bashku me konfliktet në të, të shuajë edhe shpresën e PDK-së për bashkëpunim, nëse kjo e fundit pretendon diçka të tillë.

Megjithatë, Osmani, ashtu siç ka thënë edhe kreu LDK-së Isa Mustafa, nuk ka qëndrim negativ ndaj partive të tjerë të koalicionit PAN. Ajo thotë se LDK është e hapur ndaj Ramush Haradinajt dhe Nismës.

Ajo, në emisionin Komiteti, ka treguar se nëse LDK do të pranonte t’ia jepte pozitën e kryeministrit, nëse në koalicion do t’i bashkoheshin AAK e Nisma.