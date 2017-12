Vjen reagimi i dytë i Delawie për Specialen

Delawie thotë se ShBA nuk dëshiron të shohë Kosovën duke u shkatërruar në të ardhmen me shfuqizimin e ligjit për Gjykatën Speciale.

“Nuk i kemi bërë gjithë ato përpjekje për suksesin e Kosovës, që tani ta shohim duke e shkatërruar të ardhmen e saj, duke shfuqizuar ligjin për Gjykatën Speciale”, ka thënë ai.

We have not invested so much effort into #Kosovo's success to see it destroy its future by undoing the Special Court Law.

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) December 22, 2017