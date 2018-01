Vjen ‘goditja’ e parë për Visar Ymerin nga një aktivist i ‘Vetëvendosjes’

Pas dorëheqjes së Visar Ymerit nga të gjitha funksionet brenda partisë, kanë filluar edhe reagimet nga aktivistët e Vetëvendosjes.

Egzon Balaj, njëri nga aktivistët që mori pjesë në gjuajtjet me ve të ish-ministrave, ka thanë se Visar Ymeri është diktati i partisë.

“Diktati bëhet nga njerëzit me pozicion e pushtet, dmth është bërë nga ti Visar si kryetar dhe Dardani si sekretar, pikërisht nga ju të dy me pozicionet me të larta të Lëvizjes VETËVENDOSJE! kur keni thënë se s’bënë Albin Kurti për kryetar. Diktati brina s’ka Visar!”- ka shkruar në Facebook Balaj.