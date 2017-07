Vjen bashkëpunimi i gjashtë i DiCaprios dhe Martin Scorsese

Martin Scorsese dhe Leonardo diCaprio janë gati për bashkëpunimin e tyre të gjashtë për përshtatjen filmike të librit “Killers of the Flower Moon”, trilleri i David Grann.

Lajmi bëhet i ditur për “Variety” nga Dante Ferretti, dizenjatori prodhimit dhe drejtor arti, i cili konfirmon se Scorsese ka planifikuar të xhirojë filmin vitin e ardhshëm pas përfundimit të projektit të tij “The Irishman” shkruan tch.

Kjo do të shënonte bashkëpunimin e gjashtë të tyre në 16 vjet, pas “Gangs of New York”, “The Aviator”, “The Departed”, “Shutter Island”, “The wolf of Wall Street”, dhe filmi i ardhshëm “Devil in the white city”, bazuar mbi librin e Grann.