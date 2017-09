Vizitoni Indonezinë nëse doni të shikoni lulen më të madhe në botë (Foto)

Vizito Indonezinë dhe ke një shans për të parë lulen më të madhe në botë. Ngjitur me shumë të tjera, ajo bën diferencën me bukurinë e saj. Kjo lule gjigande duket sikur ka ardhur nga një planet tjetër.N doshta nga një botë e ngjashme me atë që tregohet në filmin e Avatar.

Kjo bimë rritet vetëm në Sumatra, Indonezi. Koleksionuesit nga e gjithë bota kanë arritur ta mbjellin këtë lule e cila bën një pjesë të mrekullueshme në koleksionin e çdo njërit prej tyre.

Kjo lule peshon 100 kilogram dhe kërkon kushte të veçanta për tu rritur. /CityNews/