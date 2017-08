Vizioni i së ardhmes?! Mercedes-Benz zbulon makinën elektrike luksoze

Mercedes-Benz ka zbuluar vizionin e tij për të ardhmen, një makinë luksoze elektrike

Version i ri i makinës super elegante Mercedes-Maybach 6 Cabriolet u zbulua të premten në Monterey Car Week në Kaliforni, si dizajni më i fundit i markës së makinave.

Makina manitëse me dy vende, e përshkruar nga Mercedes-Benz si e klasit të lartë, me sendilje prej lëkure me fije ari të bardha si kristal. Çdo buton është mjaft delikat i ndriçuar e ngjyrë blu.

Me një gjatësi prej 6 metrash kabrioleti ngjyrë blu ka një trup të lakuar dhe fuqi prej 750 kuaj-fuqi, me shpejtësi maksimale prej 250 kmh.

Ky model fantastik për fat të keq është vetëm një koncept për momentin.