Viti 2018: Vaksina kundër Diabetit të tipit 1

Pas shumë dekadash studimi dhe analizash, shkenctarët më në fund kanë zbuluar një vaksinë për eleminimin e diabetit.

Një vaksinë prototipe do të dal për aprovim në gjykatën e farmacisë gjatë vitit 2018, për parandalimin e Diabetit të tipit 1. Megjithatë, kjo nuk është një kurë, dhe nuk do ta eleminojë këtë sëmundje tërësisht, vaksina pritet të përgatis dhe ta paisë imunitetin kundër një virusi, i cili është zbuluar të ketë goditur aftësinë mbrojtëse të trupit nga sulmi i vetshkaktuar. Kjo nënkupton se vaksina potencialisht do të reduktoj numrin e rasteve të pacientëve të prekur nga diabeti çdo vit.

Gjatë dy dekadave të fundit, studiuesit e drejtuar nga Universiteti Tampere në Finlandë, kanë mundësuar një evidencë që ndërlidhet me njërin tip të virusit. Virusi quhet ‘Coxsackievirus B1’, dhe ka një reagim autoimun që stimulon trupin të shkatërroj qelizat brenda pankreasit të vet. është e mistershme se si dhe pse trupi identifikon qelizat beta si të panjohura për të, megjithatë ka mundësi të jetë një ndërlidhje gjenetike që prodhon luhatje të shënuesve të leukociteve njerëzore, të cilat veprojnë si identifikueset e qelizës, shkruan Talk Chick, transmeton Gazeta Shneta.

Ndryshe, deri në vitin 2050, parashikohet se 5 milionë njerëz do të identifikohen me Diabetin e tipit 1, vetëm brenda ShBA-së. Kjo sëmundje auto-imune, e cila sulmon fëmijët dhe të rriturit, momentalisht është e pamundur të parandalohet apo shërohet.

Derisa, është ende e pamundur që vaksina të bëhet shëruese e mënjëherëshme e Diabetit tipi 1, në qoftë se gjykatat e aprovojnë të suksesshme, kjo vaksinë do të bëj ndryshim dramatik në të ardhmen e kësaj sëmundje.