Vip-at që nuk bëjnë dot pa rrjetet sociale (Foto)

VIP-at shqiptar por edhe ato të Kosovës duket se nuk bëjnë dot pa rrjetet sociale, madje duket sikur jeta e tyre është pikërisht aty. Ndoshta kjo është një mënyrë për të treguar atë çka bëjnë, ose ndoshta kjo është një mënyrë për të qenë pranë ndjekësve dhe fansave të tyre. Gjithsesi, lajme ka boll!! Duke filluar nga lindjet, dasmat, fotot dhe videot sensuale te tyre, apo përgjigjet për jetën e tyre private. Këto janë disa nga tematikat ku janë parë personazhet e njohur të showbizit dhe të ekraneve tona.

Me të dashur??? Ja përgjigja e Aurela Hoxhës

Sigurisht ajo është një nga emrat më të lakuar të showbizit, si për fushën e modës dhe për jetën e saj private. Aurela Hoxha sapo është kthyer nga Java e Modës në Milano dhe ka treguar për mediat përvojën e saj atje. Duhet thënë se Aurela nuk është për herë të parë këtë vit, pasi ka qenë e pranishme edhe më parë. Gjithsesi e ftuan në emisionin “Wake up” ajo është pyetur jo vetëm për përvojën e saj në Milano por edhe për jetën e saj private. Nuk mund të mungojë kurrsesi një pyetje e tillë, pasi ka interesim të madh edhe nga ndjekësit e saj. Por ajo nuk ka preferuar që të flasë në lidhje me këtë çështje, duke i lënë sërish ndjekësit e saj me plot kureshtje. “Nuk dua të flas për të tilla gjëra. Fakti që unë evitoj të dal në shumë programe nuk është se dua të shmang pyetje të tilla, por ka disa periudha të jetës të cilat nuk dua t’i diskutoj”, është shprehur Aurela.

Thomas, bekimi i ri i Ilva Tares

Ajo është bërë nënë për herë të dytë, duke sjellë në jetë një djalë. Po flasim për gazetaren e njohur Ilva Tare, e cila e ka pagëzuar djalin e saj me emrin Thomas. Mesa dihet nga informacionet, në fakt emri i djalit ka qenë një zgjedhje e bashkëshortit të saj, ish-deputetit demokrat Eduart Selamit. Duket se mes tyre ka pasur një marrëveshje në përzgjedhjen e emrave të fëmijëve. Duke qenë se emrin e vajzës Melody, e ka zgjedhur Ilva, të djalit i takonte babait. Por përveç publikimit të emrin, Ilva ka publikuar edhe një foto të djalit në rrjetet sociale.”Thomas, bekimi më i ri i familjes”, shkruan ajo në Instagram.

Kë preferoni Marinën apo Luanën?

Duket që stina e verës për motrat Vjollca nuk paska të mbaruar. Të dyja janë duke shijuar bukuritë përrallore të Xhamajkës. E themi këtë duke iu referuar postimeve të tyre në rrjetet sociale, duke treguar njëkohësisht hiret e tyre por edhe pamjes përmes fotove nga vendqëndrimi. Në fakt çifti i sapomartuar duket se paskan organizaur punët duke shijuar kështu muajin e mjaltit pas martese. Por ata duket se kanë preferuar që të marrin me vete edhe Luanën dhe Krenarin. Luana në fakt ka publikuar një foto mjaft të bukur poshtë një ujvare, me rroba banjoje të kuqe. Ndërsa Marina, pak më e përmbajtur si motra e madhe që është ka postuar një foto e veshur me pantallona të shkurtra dhe një kanotjere rozë. Përveç pamjes së mrekullueshme motrat Vjollca janë pa dyshim mjaft të bukura, por ju cilën pëlqeni më shumë në këto foto në Xhamajka? Luanën apo Marinën?

Tjetër dasmë në Kosovë!

Eh 2017 bekuar veç me dasma! Duket se pas showbizit në Shqipëri radhën e ka showbizi në Kosovë për të bërë dasma. E themi këtë sepse duket se një tjetër dasmë do të ndodhë këto ditë në familjen Ismaili. Ndonëse motrat Ismaili janë të kujdesshme me jetën e tyre private, ndonjëherë hedhin tek tuk ndonjë foto duke ndarë me ndjekësit copëza nga jeta e tyre private. Sigurisht, fotot dhe statuset nuk mungojnë kur bëhet fjalë për emocione të mëdha. Ashtu si Uliksi, djali i Adelinës, që i ka bërë motrat të ndajnë edhe me miqtë kohën që kalojnë me të, tani familja Ismaili ka edhe një rast tjetër. Tezja e vogël po martohet dhe lajmi është bërë publik pak muaj më parë, kur vetë Adelina e ka ndarë lajmin emocioniues në në llogarinë e saj: “E & A më keni bërë njeriun më të lumtur në botë…”, shkroi Adelina pak muaj më parë, duke treguar se së shpejti motra dhe partneri i saj do të kurorëzojnë lidhjen e dashurisë. Ende nuk dihet data e dasmës, por tetori do të jetë muaji i shumëpritur nga familja Ismaili. Në fotot e fundit që Adelina ka postuar në Instagram, shkruan: “Ajo do të jetë nusja më e bukur. Me shpirtin më të mirë. Forca ime, mbretëresha ime, Ema ime…” Pak kohë më parë, në një intervistë për mediat e Kosovës, Ema ka konfirmuar martesën në muajin tetor. Nga fotoja e fundit e Adelinës dhe nga nusja me kurorë në kokë, diçka të thotë se dasma është afër. Këtë fundjavë ndoshta?

Frnaçeska Jaçe e paturp, shfaqet me të brendshme në lokal

Jo vetëm si modele, por edhe si ish banore e Big Brother, Françeska Jaçe ka bërë zhurmë dhe gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Të njëjtën gjë ka bërë edhe së fundmi, duke dalë thuajse e”zhveshur” në lokalet e Tiranës. E sigurisht linjat seksi dhe fotot hot janë arsyet kur ajo përmendet më shumë. Përmes një fotoje të publikuar në rrjetin social Instagram Françeska Jaçe ka bërë koka të kthehen teksa është paraqitur në një lokal e veshur vetëm me reçipeta dhe një këmishë të bardhë të cilën e kishte lënë të hapur. Kaq ka mjaftuar që shumë nga komentuesit t’i kthehen me kritika ku ndër të tjera i thoshin se kishte ngatërruar lokalin me dhomën e gjumit, por bukuroshja deri tani ka bërë indiferenten ndaj tyre.

Videoja sensuale e Oriola Marashit

Shfaqet seksi për të gjithë ndjekësit e saj në Instagram, Oriolës mesa duket ka filluar t’i pëlqejë “pak” vetja. Gjithsesi është për tu theksuar se është shumë e hijshme dhe seksi . Fustani i bardhë i shkon shumë dhe i nxjerr në pah gjoksin dhe trupin e saj seksi. Pas miqësisë më reperin e famshëm Noizy, ka filluar të flasë për të ardhmen. Mesa duket muzika është në planet e saj të ardhshme. Suksese Oriola!